Авиакатастрофа под Тегераном: Появились жуткие кадры с места крушения

Разбившийся под Тегераном самолет принадлежал армии Ирана и перевозил из Кыргызстана 30 тонн мяса - баранины. Сообщают иранские СМИ.

По последним данным, на борту рухнувшего лайнера было 16 человек. Только одному из них – бортпроводнику – удалось спастись. Сейчас он находится в больнице. Тела всех погибших извлечены из-под обломков.

Как уточняет пресс-секретарь международного аэропорта "Манас" Алия Курбанова, на грузовом самолете Boeing 707-300 авиакомпании IRAN AIR FORCE кыргызстанцев не было.

Авиалайнер вылетел из Бишкека сегодня, 14 января, в 7.16 утра, а разбился в 11:00 под Тегераном. Это был чартерный рейс Тегеран-Бишкек-Пайам.