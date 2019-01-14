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Авиакатастрофа под Тегераном: Появились жуткие кадры с места крушения

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- Оксана Гут
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Разбившийся под Тегераном самолет принадлежал армии Ирана и перевозил из Кыргызстана 30 тонн мяса - баранины. Сообщают иранские СМИ.

По последним данным, на борту рухнувшего лайнера было 16 человек. Только одному из них – бортпроводнику – удалось спастись. Сейчас он находится в больнице. Тела всех погибших извлечены из-под обломков.

Как уточняет пресс-секретарь международного аэропорта "Манас" Алия Курбанова, на грузовом самолете Boeing 707-300 авиакомпании IRAN AIR FORCE кыргызстанцев не было.

Авиалайнер вылетел из Бишкека сегодня, 14 января, в 7.16 утра, а разбился в 11:00 под Тегераном. Это был чартерный рейс Тегеран-Бишкек-Пайам.


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URL: https://www.vb.kg/376025
Теги:
грузоперевозки, Иран, погибшие, мясо, Бишкек, Кыргызстан, самолеты, крушение, Аэропорт "Манас"
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Комментарии
Счастливчик
14.01.2019, 18:28

Один выжил, повезло ему, счастливчик

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Safety
14.01.2019, 18:52

Сотрудничество с Иранской режиме это больше угроза национальной безопасности Кыргызстана!

0
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