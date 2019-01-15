Жээнбеков выразил соболезнования Президенту Ирана в связи с авиакатастрофой

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования Президенту Иранской Исламской Республики Хасану Роухани в связи с человеческими жертвами вследствие катастрофы самолета Boeing-707 на аэродроме "Фатх" города Карадж Ирана.

"С чувством глубокой скорби воспринял весть о человеческих жертвах вследствие авиакатастрофы на аэродроме "Фатх" города Карадж.

Прошу передать глубокие соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - отмечается в телеграмме Главы государства.