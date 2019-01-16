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Соцфонд предлагает простить должникам около 200 млн сомов

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- Екатерина Улитина
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Социальный фонд Кыргызстана предлагает списать сотни миллионов сомов задолжникам по уплате страховых взносов в Соцфонд. Об этом, сегодня, 16 января на заседании Жогорку Кенеша сообщил глава Соцфонда Медер Ирсаилов.

- Речь идет только о списании штрафов и пени при условии, что плательщик полностью погасит долг. Кроме того, мы предлагаем с 1 апреля 2020 года ввести пятилетний мораторий на списание долгов, - пояснил Медер Ирсаилов.

Речь идет о списании суммы от 120 до 200 млн сомов. При этом, Соцфонд надеется собрать долги с населения, которые считаются безнадежными.

Многие депутаты считают, что подобные акции прощения долгов чреваты сокращением средств для выплаты пенсий населению.


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URL: https://www.vb.kg/376066
Теги:
долг, пенсии, правительство, штраф, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Социальный фонд
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Комментарии
Талант
16.01.2019, 15:43

Деньги значит честная власть съела и теперь ищет где еще добыть, чтоб закрыть дыры миллиардные? 

0
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Жалоба модератору
312
16.01.2019, 15:53

Пусть этот умник со своего кармана погасит, если хочет простить такой долг.

0
Цитировать
Жалоба модератору
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