Соцфонд предлагает простить должникам около 200 млн сомов

Социальный фонд Кыргызстана предлагает списать сотни миллионов сомов задолжникам по уплате страховых взносов в Соцфонд. Об этом, сегодня, 16 января на заседании Жогорку Кенеша сообщил глава Соцфонда Медер Ирсаилов.

- Речь идет только о списании штрафов и пени при условии, что плательщик полностью погасит долг. Кроме того, мы предлагаем с 1 апреля 2020 года ввести пятилетний мораторий на списание долгов, - пояснил Медер Ирсаилов.

Речь идет о списании суммы от 120 до 200 млн сомов. При этом, Соцфонд надеется собрать долги с населения, которые считаются безнадежными.

Многие депутаты считают, что подобные акции прощения долгов чреваты сокращением средств для выплаты пенсий населению.