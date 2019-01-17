Сотрудник милиции прострелил колеса автомобиля. Хозяин претензий не имеет

В Кара-Куле сотрудниками отдела охраны милиции в результате конфликта было прострелено колесо автомобиля двух местных жителей. Об этом редакции VB.KG подтвердили в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.

По данным ведомства, причиной конфликта стало нежелание местных жителей пропустить машину инкассатора "БТА Банка".

- В инкассаторской машине двое были работниками банка, а двое – сотрудники отдела охраны. Когда они выезжали из банка, то дорогу им преградили два автомобиля, принадлежащих этим двум жителям - мужчины "подкуривали" аккумулятор одной машины от другой . Работники банка попросили их убрать автомобили, но те в грубой форме отказались это делать. Начался конфликт. Так как в инкассаторской машине были немалые средства, то двое сотрудников милиции из своего табельного оружия произвели предупредительный выстрел в воздух. Затем они прострелили заднее колесо одного автомобиля и уехали с места инцидента. После этого случая сотрудник милиции, как полагается, оповестил об этом свое руководство. На место прибыла оперативно-следственная группа, и на данный момент ведется разбирательство, - сказал представитель УВД Джалал-Абадской области.

Выяснилось, что участники инцидента отказались от каких-либо претензий к сотрудникам милиции.

- Они отказались от своего права обратиться по этому поводу в судебные органы, - добавили в УВД.