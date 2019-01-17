Антикитайский митинг в Бишкеке. Эксперт не исключает "американского следа"

В Бишкеке на площади Ала-Тоо митингует ряд активистов. Протестующие выступают против китайской экспансии КР и требуют объявить мораторий на выдачу гражданства Кыргызстана представителям КНР. Акция собрала около 100 человек.

Примечательно, что это не первый выпад отдельных представителей республики в сторону Поднебесной. 20 декабря прошлого года примерно полсотни граждан митинговали возле здания посольства Китая в Кыргызстане. На тот момент они выдвигали три основных требования: прекратить гонения в отношении представителей национальных меньшинств в КНР; иностранцы, проживающие незаконно в Кыргызстане, должны покинуть страну в течение 30 дней и создание комиссии, которая изучит, законно ли выдавалось гражданство Кыргызстана иностранцам за последние 10 лет.

Более того, накануне представители миграционной службы совместно с лидерами общественного объединения "Кырк чоро" в лице Аманбола Бабакулова и Кубанычбека Дуйшеева участвовали в проверке паспортов и виз граждан КНР, работающих на предприятии "Джунда". Законность такой проверки, к слову, под вопросом.

Отечественные эксперты уверены, что антикитайские настроения в КР создаются умышленно. Кто-то целенаправленно раскачивает межэтническую лодку в стране. Естественно, последствия подобных шагов могут быть весьма плачевны.

На всякий случай напомним, что в настоящий момент основную часть кредитных займов республике предоставил Экспортно-Импортный банк Китая - 1 миллиард 681,27 миллиона долларов или 44,2 процента от всего внешнего долга. Да и одним из главных торговых партнеров для нашей страны по-прежнему является Китай.

Профессор юридических наук, политолог Кайрат Осмоналиев уверен, что в КНР понимают, что волна недовольства провоцируется искусственно.

- Внешняя политика Китая довольно консервативная. Они хорошо осведомлены о происходящих у своих партнеров ситуациях. При этом лично я не исключаю наличия в волне протестов "американского следа", особенно с учетом торговых войн между США и КНР. Более того, в числе организаторов митинга я заметил людей, которые раньше существовали именно на гранты Госдепа, - отметил VB.KG Осмоналиев.

Складывается сегодняшнее недовольство, по мнению политолога, из двух составляющих - возрастающего протестного настроения части населения и антикитайских фобий.

- Причем порой на самых абсурдных. А все потому, что самая выгодная тактика – игра на страхах. И сегодняшний митинг в Бишкеке результат такой манипуляции. Тем более, когда КНР после ряда публикаций ассоциируется с Синьцзян-Уйгурским автономным районом (СУАР) и ситуацией там, грубыми нарушениями прав человека этно-конфессионального характера, что создает определенную гремучую смесь и благодатную почву. Также в последнее время очень активно раскачивали тему помилования осужденных за госпреступления в бытность правления экс-президентом. Все это вкупе и создало волну негативных последствий, - подчеркивает Осмоналиев.

При этом политолог уверен, что пока официальный Китай вряд ли перейдет к каким-то резким заявлениям в адрес нашей страны.

- Однако опасно, что на данный момент мы берем займы из одного источника. Конечно, совсем не занимать тоже не получится, но делать это надо пропорционально. Но это уже другой вопрос. В любом случае, портя отношения с соседями, мы делаем мы хуже только себе. Если сейчас закроется граница с КНР, Китай этого даже не почувствует. У них хватает и других направлений сотрудничества. Но здесь у властей дилемма - либо жестко пресечь подобные акции и создать прецедент прошлого времени, когда закрывали за акции и разговоры с критикой власти, либо президенту, правительству, парламенту нужно выработать решение, которое снизит протестный потенциал. Тем не менее, в отношении наиболее одиозных активистов все же должны быть применены меры правового воздействия, - резюмировал Осмоналиев.

В заключение беседы политолог добавил, что происходящее - проба сил к весне.

- Поэтому все будет зависит от дальнейших действий внешних игроков, - подытожил Осмоналиев.