Погода
$ 69.80 - 69.92
€ 79.40 - 79.95

Инвесторы организовали курсы китайского языка для местного населения

82  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По итогам участия в аукционе на право пользования недрами месторождения "Кан" участков Тахмат-Дангыз, Центральный, Шунк, Камилсай и Восточный в Баткенской области, горнодобывающая компания "Куньшэн Горнопром" в 2018 году получила право на геологическую разведку и добычу полезных ископаемых, сообщает Агентство по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики.

Общая сумма инвестиций на раннем этапе составляет 13,55 млн. долл. США (не включая строительство горно-обогатительного завода).

Реализация проекта будет осуществляться в три этапа: первый этап - разведка полезных ископаемых, второй этап – строительство шахты, третий этап - строительство горно-обогатительного завода. Общий период строительства составит 5 лет.

В настоящее время для проведения исследовательских работ на месторождении вовлечены 20 специалистов, прибывших из КНР и представители местного населения, оказывающие посильную помощь. Через 1 год проведения исследовательских работ, инвестор приступит к проверке имеющихся объемов подземной руды.

Инвестиционная деятельность компании получила поддержку местного населения и органов местного самоуправления, о чем свидетельствуют итоги ряда проведенных собраний.

На основе выдвинутой КНР концепции "Один пояс, один путь", в целях укрепления дружбы и сотрудничества между странами, инвестором в качестве технической помощи для региона, предоставлено 12 компьютеров местной школе.

Вместе с тем, с 5 января т.г. в Советском айыльном аймаке Кадамжайского района компания "Куньшэн Горнопром" организовала трехмесячные курсы китайского языка для местного населения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376101
Теги:
Баткенская область, горнодобывающий сектор, инвестиции, Китай, промышленность, сотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  