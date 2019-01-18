Инвесторы организовали курсы китайского языка для местного населения

По итогам участия в аукционе на право пользования недрами месторождения "Кан" участков Тахмат-Дангыз, Центральный, Шунк, Камилсай и Восточный в Баткенской области, горнодобывающая компания "Куньшэн Горнопром" в 2018 году получила право на геологическую разведку и добычу полезных ископаемых, сообщает Агентство по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики.

Общая сумма инвестиций на раннем этапе составляет 13,55 млн. долл. США (не включая строительство горно-обогатительного завода).

Реализация проекта будет осуществляться в три этапа: первый этап - разведка полезных ископаемых, второй этап – строительство шахты, третий этап - строительство горно-обогатительного завода. Общий период строительства составит 5 лет.

В настоящее время для проведения исследовательских работ на месторождении вовлечены 20 специалистов, прибывших из КНР и представители местного населения, оказывающие посильную помощь. Через 1 год проведения исследовательских работ, инвестор приступит к проверке имеющихся объемов подземной руды.

Инвестиционная деятельность компании получила поддержку местного населения и органов местного самоуправления, о чем свидетельствуют итоги ряда проведенных собраний.

На основе выдвинутой КНР концепции "Один пояс, один путь", в целях укрепления дружбы и сотрудничества между странами, инвестором в качестве технической помощи для региона, предоставлено 12 компьютеров местной школе.

Вместе с тем, с 5 января т.г. в Советском айыльном аймаке Кадамжайского района компания "Куньшэн Горнопром" организовала трехмесячные курсы китайского языка для местного населения.