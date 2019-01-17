Налог для иностранца - 10 тысяч долларов за невесту

Иностранцев, которые хотят жениться на казашках, хотят обязать платить налог, пишет NUR.KZ со ссылкой на Первый канал Евразия. Так, известный в РК адвокат Абзал Куспан обратился к иностранцам с заявлением: "Хотите жениться на казахских девушках, пожалуйста. Но сначала заплатите налог государству!". По его словам, иностранцы, которые увозят из Казахстана наших девушек, наносят урон государству не только по демографическим показателям, но и по экономике, передает Первый канал Евразия.

Идея введения налога, как сообщает телеканал, основана на том, чтобы сохранить национальную идентичность. По словам Абзала Куспана, девушки, выходящие замуж за иностранцев, халатно относятся к будущему нации.

"Если не мы, то кто скажет об этом? Очень много вопросов, требующих решения. 50 тысяч долларов за невесту. Такой налог ввели в Туркменистане более 10 лет назад. Чем хуже наши девушки?", - считает юрист.

Как утверждает адвокат, большинство казахстанских девушек высокообразованы. А потому их выезд, как отмечает Абзал Куспан, нанесет существенный урон по экономике страны, а также по демографическим показателям. Инициатива "калыма" на законных основаниях – своеобразная компенсация Казахстану.

Как показывает статистика, более тысячи казашек вышли замуж за китайцев, россиян и граждан Турции в прошлом году. Отмечается, что если бы в стране действовал подобный налог в размере 10 тысяч долларов, то Казахстан потерял 10 миллионов "зеленых" в 2017 году.

От редакции vb.kg искренне надеемся, что эту новость не прочтут представители "Кырк Чоро". Боимся, что эта идея им очень понравится...