За чей счет "Кырк Чоро" сеет смуту в Кыргызстане?

Вчера в Бишкеке организаторы одиозного движения "Кырк Чоро" провели антикитайский митинг на площади. Он собрал, по неофициальным данным, от 500 до 1000 человек и чуть не перерос в беспорядки.

Позже глава организации Аманбол Бабакулов заявил, что идти на "Белый дом" собравшихся из толпы активно призывали отдельные провокаторы.

"Когда милиция начала действовать, они убежали", - пояснил Бабакулов.

Основным требованием митингующих было объявление моратория на выдачу гражданства Кыргызстана гражданам КНР за исключением этнических кыргызов.

Стоит напомнить, что подобные ультиматумы власти "Кырк Чоро" - организация, образованная аккурат после революции 2010 года, выдвигает не впервые.

Раскачивать ненависть к китайским мигрантам представили "Кырк Чоро" начали еще в 2013 году. Тогда они в нарушение законодательства ворвались на несколько кирпичных заводов Чуйской области с требованием предъявить им документы, разрешения на работу в КР и визы иностранных рабочих. В следующем году они провели митинг возле НПЗ "Джунда", ворвались на НПЗ в городе Токмаке и караоке-клуб "Таатан" в Бишкеке, компанию ТВЕА в Кеминиской районе, агрессивно высказываясь в адрес китайских инвесторов.

В 2015 году "Кырк Чоро" устроило акцию еще в двух барах - "ХО" и "Люкс" в поисках иностранцев, пользующихся интим-услугами наших работниц коммерческого секса.

В 2016 году представители данной организации, пытающиеся безнаказанно подменять собой государственные органы, пригрозили отключать свет иссыккульским пансионатам, задолжавшим за электроэнергию. .

На этом активисты не успокоились и в начале лета пригрозили депортацией жителю Кувейта, который, якобы, планировал провести однодневное нике с нашей соотечественницей.

"Мы возмущены тем, как он ведет себя на нашей земле и обращается с кыргызскими женщинами. Мы будем требовать его депортации и вообще запрета на въезд в Кыргызстан. И проведем митинг возле здания Министерства иностранных дел", - пояснял тогда лидер организации Замирбек Кочорбаев.

В 2017 году представители "Кырк Чоро" угрожали задушить участницу "Дог-шоу", которая в рамках участия костюмированного конкурса в одном из ТЦ "Бишкека" надела ак-калпак на своего пса, с которым дефилировала по подиуму. Девушка, опасаясь за свою жизнь, вынуждена была какое-то время даже скрывать свое местонахождение.

Митинговали они в тот год и у посольства Казахстана, требуя открыть границы согласно нормам ЕАЭС в момент двустороннего недопонимания между нашими странами. Они подчеркивали, что поддерживают выступление Алмазбека Атамбаева по поводу властей Казахстана.

В прошлом году "Кырк Чоро" вновь решило напомнить о себе китайцам, проведя митинг возле здания посольства КНР. Требования все те же - сокращение квоты на их присутствие, к которым добавилась ситуация с лагерями перевоспитания.

Примечательно другое - основные вехи деятельности этой организации приходились на предвыборные и выборные годы в стране, а затем резко шли на убыль.

Более того, лидеры организации неоднократно подчеркивали, что "их поддерживает власть".

"Они нас поддерживают, но без афиширования. В разговоре тет-а-тет говорят, что мы поступаем правильно", - утверждал Замир Кочорбаев.

К слову, откровенное нарушение законов "кыркчорошниками" сопровождалось полным равнодушием со стороны властей. А милиция подключалась лишь под натиском общественного возмущения.

Сами же представители "Кырк Чоро" неоднократно ссылались на некий подписанный между ними и МВД меморандум о сотрудничестве и даже демонстрировали его. Правда, доблестные сотрудники внутренних дел старательно открещивались от такой "дружбы". По крайней мере, официально…

В кулуарных беседах политики говорят, что "Кырк Чоро" - ничто иное, как "личный продукт экс-главы КР Алмазбека Атамбаева".

- Конечно, средства идут не напрямую, и не всем членам организации. Но вот что их финансируют – это однозначно. Более того, организация появлялась в самые острые политические моменты. Доказательством может служить и то, что во времена правления Алмазбека Шаршеновича милиция и генпрокуратура игнорировала их призывы к митингам. А вчерашний митинг в Бишкеке, безусловно, был направлен на раскачку ситуации в стране.

Вопрос, кому это сейчас выгодно, тоже очевиден. Чьи приближенные люди проходят в рамках громких судебных разбирательств? Думаю, здесь всем все понятно. Более того, организовать такую масштабную акцию без чьей-то поддержки довольно сложно, - совершенно уверен собеседник редакции, пожелавший не называть его имени.

Правда, сами представители СДПК отрицают причастность к активистам. Так, накануне соратница Атамбаева, депутат ЖК Ирина Карамушкина написала на своей странице в соцсетях следующее:

"Народ к митингам разбудил проект власти: "СДПК без Атамбаева"! И тут некоторые смекнули против кого можно "побузить" - китайские мигранты. А теперь догадайтесь, кому выгоден антикитайский шум в маленькой, спокойной стране, но с быстро возбуждающимися митингующими, которые за любой кипиш, лишь бы платили. Главное здесь другое, что подобным можно легко "перевести стрелки" на Атамбаева, и упорно эту мысль протягивают в массы…".

Отрицают эту связь и сами представители организации "Кырк Чоро". И уверяют, что их спонсоры – простые граждане. Правда, за все годы существования "Кырк Чоро" ни одного отчета о поступлениях или тратах общественности презентовано не было.

Важно другое - митингующие отказываться от идеи посеять в КР смуту не собираются. И уже поделились своими планами на будущее. Один из активистов, называющий себя в соцсетях Айдар Солто, на своей странице написал:

"Что я хочу сказать друзья, ну задержали нас и? Отпустили обратно. А гнев растёт. Но я уже точно знаю, что всех воров, шакалов и гнид мы посадим. Весна грядёт! Будет ещё жарче!".