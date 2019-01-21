Кыргызы в России планируют подать в суд на "аккалпачника" Маматаева

По словам кыргызстанцев, работающих в РФ, они вполне могут вмешиваться в дела своей страны

Общественная организация "Общероссийский кыргызский конгресс" может подать в суд на лидера политической партии "Ак калпак" Улукбека Маматаева в связи с его высказываниями про мигрантов. Об этом редакции VB.KG заявил представитель ОКК в КР Камбар Пусуров.

По его словам, сейчас этот вопрос на стадии обсуждения.

- В нашу организацию входят более 60 кыргызских диаспор в России, единодушное мнение представителей которых я и передаю. Для начала мы хотим просветить г-на Маматаева в образовательных целях. Мигранты это и есть граждане Кыргызстана, работающие в иностранном государстве. В данном случае в Российской федерации. И сейчас там работают 680 тысяч кыргызстанцев, и это не считая тех, кто получил гражданство России. Разумеется, если мигрант получил такое гражданство, то он таковым более не является. Но ведь Улукбек Маматаев так и обратился к нам дословно. Мы категорически не согласны с его мнением. Так как мы являемся гражданами Кыргызстана, то вполне можем и хотим вмешиваться в дела своей страны, а также высказывать свое мнение, - сказал Пусуров.

Представители Общероссийского кыргызкого конгресса планируют также встретиться лицом к лицу с Улукбеком Маматаевым на одной из отечественных телепередач.

- Нас пригласили на одну из телепередач, и мы попросили пригласить на нее самого Маматаева, чтобы перед лицом общественности мы могли высказать ему свое мнение, – добавили в ОКК в КР.

Напомним, ранее представители кыргызской диаспоры в России высказались против предложения экс-генпрокурора Азимбека Бекназарова лишить русский язык официального статуса. В свою очередь, лидер политической партии "Ак калпак" Улукбек Маматаев в интернете посоветовал им не лезть во внутренние дела Кыргызстана.

"Уважаемые господа как вас там называть гастарбайтеры или мигранты советую не лезть во внутренние дела Кыргызстана. И так из-за вмешательства России во внутренние дела нашей страны мы очень сильно отстаем. Вы там занимайтесь лучше своими делами там в России. Если хотите помочь Кыргызстану тогда приезжайте и работайте здесь. Мы же не умерли в Кыргызстане. Как-то работаем, живем, боремся как можем. Больше половины из вас являются гражданами России", - написал Маматаев