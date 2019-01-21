Погибшая в ДТП с участием милиционера – сотрудница МЧС

Женщина, погибшая при столкновении двух легковых авто, за рулем одного из которых был милиционер, - сотрудница Министерства чрезвычайных ситуаций КР.

Информацию об этом VB.KG подтвердили в самом ведомстве.

Отметим, по некоторым данным, 34-летняя пассажирка Toyota Avensis была беременна.

Также редакция попыталась выяснить, на самом ли деле сидевший за рулем машины Mercedes-Benz сотрудник Октябрьского РОВД Бишкека в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

- Мужчину в милицейской форме доставили к нам в тяжелом состоянии. Сейчас он находится в реанимации. Был ли он пьян – сказать не можем. Это выяснит судмедэкспертиза. Но анализ крови мы сделали, образец хранится у нас в течении 30 дней, - сообщил главврач 4-ой горбольницы Алмаз Кубатбеков.

Напомним, смертельное ДТП произошло сегодня, 21 января, в 00.30 на пересечении улиц 7-апреля и Горького. Водитель Mercedes-Benz выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Avensis. Погибла женщина, трое пострадали.

Редакция VB.KG выяснила, что погибшая - Мээрман Асанканова. Приносим соболезнования родным и близким погибшей.