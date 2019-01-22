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В Кыргызстане растет объем строительного сектора

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- ВБ
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Общий объем валовой продукции строительства за январь-декабрь 2018 года составил 153,3 млрд сомов, увеличение составило 7,8% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, сообщает пресс-служба Министерства экономики КР.

Влияние строительного сектора на темпы экономического роста было положительным, и вклад в формирование ВВП составил 0,67 процентного пункта, удельный вес которого в структуре производства ВВП составил 8,8 %.

В строительном комплексе отмечается увеличение объемов капитальных вложений. По итогам января-декабря 2018 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 150,8 млрд сомов и увеличился на 3,3%.

Рост объемов инвестиций в основной капитал обусловлен их увеличением на строительстве объектов сельского, лесного хозяйства и рыболовства в 2,2 раза, обрабатывающих производств – на 14,1%, оптовой и розничной торговли – в 1,6 раза, транспортной деятельности и хранения грузов – на 18,5%, гостиниц и ресторанов – в 1,8 раза, операции с недвижимым имуществом – в 1,8 раза, здравоохранения – на 6,2%, искусство, развлечения и отдых – на 19,1%, а также жилищного строительства – на 28%.

Наряду с этим, снижение инвестиций в основной капитал наблюдалось на строительстве объектов добычи полезных ископаемых на 3,7%, обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом - на 59,2%, водоснабжения, очистки, обработки отходов – на 25,5%, информации и связи – на 25,1%, а также образования – на 28,1%.

Основной объем инвестиций в истекшем году (76 % от общего их объема) был направлен на строительство объектов по добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производств, обеспечения электроэнергией, газом и паром, транспортной деятельности и жилищное строительство.

Объемы инвестиций, финансируемые за счет внутренних источников, по сравнению с январем-декабрем прошлого года возросли на 24%, а за счет внешних, напротив, снизились на 27,8%.

Суммарная доля внутренних инвестиционных средств составила 70% (положительный вклад в рост капитальных вложений 14,4 процентного пункта) и внешних – 28% (отрицательный вклад (-)11,1 процентного пункта) от общего объема освоенных капитальных вложений.


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URL: https://www.vb.kg/376177
Теги:
горнодобывающий сектор, инвестиции, промышленность, строительство, Кыргызстан, экономика, Минэкономики
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