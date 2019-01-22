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На пьяного милиционера - виновника ДТП, возбудили уголовное дело

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- Оксана Гут
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По результатам предварительной экспертизы водитель автомашины марки "Мерседес Бенц", участковый инспектор УВД Октябрьского района, в момент ДТП находился в нетрезвом состоянии, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

В ведомстве отмечают, вчера, 21 января, примерно в 00:40 часов на пересечении улиц Анкара и Ч. Валиханова произошло столкновение автомашин "Мерседес Бенц" и "Тойота Авенссис". На место выехала следственно-оперативная группа ГУВД и УОБДД Бишкека.

По приезду на место был обнаружен труп женщины, личность ее установлена - А.М.1985 г.р. Как выяснила редакция VB.KG, погибшая - офицер отделения воспитательной части МЧС КР Мээрман Асанканова.

Водитель автомашины "Мерседес Бенц" Э.М.,1993 г.р., участковой инспектор УВД Октябрьского доставлен в больницу с различными тяжкими телесными повреждениями.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений по статье 297 (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств) УК КР.

Начато досудебное производство (возбуждено уголовное дело). Назначены все необходимые экспертизы.

Также следствием внесено ходатайство об избрании меры пресечении в отношении сотрудника милиции - арест, в больнице выставлен конвой.

В настоящее время Службой внутренних расследований проводится служебное расследование в отношении руководства УВД Октябрьского района.

Об итогах будет дана дополнительная информация.


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URL: https://www.vb.kg/376178
Теги:
ГУВД, МЧС, УВД, ДТП, Октябрьский район, погибшие, Бишкек, Кыргызстан, ГУОБДД, следствие, уголовное дело, судмедэкспертиза, Мээрман Асанканова
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