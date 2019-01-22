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Трогательная история про медведя, сотрудника "Тазалыка" и Жибек Каракееву

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- Виктория Григоренко
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Редакция VB.KG накануне писала про пресс-секретаря МП "Тазалык" Жибек Каракееву, которая продала с аукциона свою любимую статуэтку медведя, чтобы выручить средства на спасение жизни коллеги, сотрудника предприятия Женишбека Касымова, которому срочно нужна пересадка печени.

По словам девушки, статуэтку за 100 долларов купил кыргызстанец, проживающий сейчас в Америке. Однако трогательная история получила продолжение. После публикации нашей статьи с Жибек связался представитель магазина Lovely Дом, где она покупала своего медведя. Бренд-менеджер Айжана Норузбаева рассказала, что их сотрудники были растроганы добрым поступком девушки.

- Эта история вдохновила нас не оставаться в стороне и также помочь вашему коллеге. Плюс ко всему, мы в благодарность за вашу сердечность хотим подарить вам точно такую же игрушку. Спасибо, Жибек, что делаете мир лучше! – написала Каракеевой Норузбаева.

Напомним, продолжается сбор денег для спасения жизни отца троих детей простого сотрудника "Тазалыка". Необходимо найти около 18 тысяч долларов. Стоимость хирургического вмешательства – 30 тысяч долларов. Часть суммы - 12 тысяч долларов уже собрана. Операцию мужчине уже согласились сделать индийские врачи. Есть и донор - его сестра. У Женишбека альвеококкоз печени. Проблема в том, что указанную операцию необходимо провести в самые короткие сроки.

Отправлять денежные средства можно на электронный кошелек ЭЛСОМ: 0550615155 или на счет Optima Bank: 41719002503 Касымов Женишбек Асылбекович.

Мы продолжаем верить, что деньги найдутся, всё будет хорошо, и наш Жениш поправится и вернётся на работу, - вновь добавила Жибек Каракеева.


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URL: https://www.vb.kg/376180
Теги:
аукцион, благотворительность, гуманитарная помощь, Бишкек, Кыргызстан, деньги, медицина, медики, Жибек Каракеева, Тазалык
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