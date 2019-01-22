"Акнет" возместил государству ущерб на 150 млн сомов

ГСБЭП при ПКР сообщает, что в рамках ранее возбужденного уголовного дела в отношении интернет-провайдера ОсОО "Акнет" были получены результаты по налоговым документам (проверкам), согласно которым установлены определенные нарушения, по которым в настоящее время со стороны указанного ОсОО внесены денежные средства в размере 150 миллионов сомов в счет возмещения причиненного государству ущерба.

Указанная компания продолжает работу в штатном режиме, следственные мероприятия со стороны следователей ГСБЭП никаким образом не влияют на работу и качество оказываемых услуг населению. Ведутся все необходимые следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное расследование уголовного дела.

Также хотелось отметить, что 22 ноября 2018 года сотрудниками ГСБЭП в рамках ранее возбужденного уголовного дела проводились санкционированные судом обыски в служебных помещениях указанного ОсОО, в ходе которого были изъяты необходимые для следствия документы, никаким образом не влияющие на работу и качество предоставляемых услуг.

После чего в обществе стали активно распространяться слухи о якобы незаконном "рейдерском" и политическии мотивированном вмешательстве органов ГСБЭП в нормальное функционирование интернет-провайдера ОсОО "Акнет", которые вводили общественность в заблуждение и не соответствовали действительному состоянию дел.

ГСБЭП при ПКР сообщает, что в рамках реализации решений, принятых Советом обороны Кыргызской Республики "Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией судебных, надзорных и правоохранительных органов КР", а также тезисов Президента Кыргызской Республики С.Ш. Жээнбекова, направленных на обеспечение внутренней экономической безопасности Страны и возмещение ущерба, причиненного государству от экономических и должностных преступлений, Службой ведется активная работа по обеспечению внутренней экономической безопасности государства и благоприятной инвестиционной среды, пресечению вмешательства должностных лиц любого ранга в законную деятельность бизнеса.

При этом важно отметить, ни одна бизнес-структура не должна пользоваться привилегиями и "крышиванием" со стороны других государственных структур, подчеркивается в релизе Финпола.