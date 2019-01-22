Что вице-спикер Мирлан Бакиров делает в Брюсселе?

21 января в Брюсселе (Бельгия) в рамках поездки официальной делегации в составе депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, директора Союза местных самоуправлений Кыргызской Республики Омурбека Алманбетова и представителей органов местных самоуправлений, во главе с вице-спикером Жогорку Кенеша Мирланом Бакировым состоялась встреча со специальным представителем Европейского Союза господином Петером Бурианом и сотрудником Европейской службы внешнеполитической деятельности г-жой Петрой Гаспаровой.

В ходе встречи обсуждены вопросы поддержки Европейским Союзом осуществляемых реформ местных самоуправлений в Кыргызской Республике, сообщает Союз МСУ КР, в который входит 31 городской и 453 сельских муниципалитета Кыргызстана.