Погода
$ 69.63 - 69.81
€ 78.85 - 79.65

Что вице-спикер Мирлан Бакиров делает в Брюсселе?

411  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

21 января в Брюсселе (Бельгия) в рамках поездки официальной делегации в составе депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, директора Союза местных самоуправлений Кыргызской Республики Омурбека Алманбетова и представителей органов местных самоуправлений, во главе с вице-спикером Жогорку Кенеша Мирланом Бакировым состоялась встреча со специальным представителем Европейского Союза господином Петером Бурианом и сотрудником Европейской службы внешнеполитической деятельности г-жой Петрой Гаспаровой.

В ходе встречи обсуждены вопросы поддержки Европейским Союзом осуществляемых реформ местных самоуправлений в Кыргызской Республике, сообщает Союз МСУ КР, в который входит 31 городской и 453 сельских муниципалитета Кыргызстана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376193
Теги:
Бельгия, Европа, парламент, Европейский союз, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Мирлан Бакиров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  