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Минобраз: Родители могут вносить оплату за аренду учебников в любом банке

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- Оксана Гут
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Оплата аренды за учебники может быть произведена в любом банке. Об этом сообщает Министерство образования и науки КР, отвечая на публикацию в VB.KG народной новости "Очередная коррупционная схема в системе школьного образования?".

Родители пишут, что в школах от них "требуют открыть в банке КICB электронный кошелёк ЭЛСОМ, и с его помощью осуществить оплату за аренду учебников на счёт учреждения "Жаны китеп". С других банковских карт производить оплату запрещают!".

На что в ведомстве подчеркнули, в общеобразовательных учреждениях могут лишь рекомендовать данный способ оплаты. Так как "Элсом" имеет систему проверки правильности платежа и минимальную комиссию в 5 сомов.

- Но родители имеют право выбрать любой банк по своему усмотрению. Министерство образования и науки КР напоминает, что аренда учебников была утверждена постановлением правительства КР № 671 "О поэтапном введении аренды учебников в общеобразовательных организациях Кыргызской Республики" от 16 октября 2017 года, - отмечает пресс-служба МОиН КР.

Необходимо помнить, что при внесении оплаты необходимо указать ФИО ребенка, код школы и класс обучения. Аренда взимается только за учебники 5-6 классов, поступившие в школы республики до декабря 2018 года и включенные в обновленный перечень. Стоимость аренды - 25 сомов за 1 учебник.


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URL: https://www.vb.kg/376214
Теги:
аренда, банковский сектор, коррупция, школа, Кыргызстан, деньги, учебники, Министерство образования
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