В Бишкеке задержан член ОПГ, подозреваемый в мошеннических действиях

В конце 2018 года в Службу криминальной милиции МВД Кыргызской Республики с заявлением обратился пятидесятитрехлетний житель г. Бишкек с просьбой принять меры в отношении мужчины, который в октябре месяце сего года, войдя в доверие, обманным путем завладел денежными средствами.

Как выяснилось, малознакомый мужчина представлялся членом ОПГ, обещая выбить долг с должника забрал у него (заявителя) за "услуги" денежные средства в размере 17 000 сомов. Однако, через некоторое время мужчина перестал отвечать телефонные звонки, а потом и вовсе скрылся.

На основании собранных материалов в декабре 2018 года в УВД Свердловского района было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст.166 ч.2. (Мошенничество) УК КР.

Принятыми мерами оперативниками 3-го управления (УБОП) СКМ МВД по подозрению в совершении преступления задержан гражданин А.К. 1979 г.р., проживающий в г. Бишкек, состоящий на оперативном учете МВД как член организованной преступной группировки. Решением суда в отношении задержанного лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО.

При проверке причастности задержанного к другим аналогичным преступлениям выяснилось, что гражданин А.К. 1979 г.р., находится в

розыске по другому уголовному делу по факту мошенничества.