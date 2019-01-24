Мурата Суталинова готовят к освобождению

Представление об освобождении Мурата Суталинова подано в Ленинский суд. Это связано с ухудшившимся состоянием здоровья осужденного. Об этом VB.KG сообщила пресс-служба ГСИН.

- Сейчас он снова находится в онкологическом центре, ему делают химиотерапию. Недавно он прошел спецкомиссию Минздрава, которая подтвердила у Суталинова рак IV стадии. Осужденные такой категории попадают под освобождение от отбытия наказания. Надеемся, вопрос решится уже в ближайшее время, - пояснили в ГСИН.

Напомним, судья Дамир Онолбеков, председательствующий в процессе по апрельским событиям 2010 года, признал Мурата Суталинова виновным и приговорил его к 20 годам тюрьмы. Решением Военного суда Суталинов взят под стражу в 2016 году и отбывает наказание в ИК №47.