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Мурата Суталинова готовят к освобождению

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- Виктория Григоренко
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Представление об освобождении Мурата Суталинова подано в Ленинский суд. Это связано с ухудшившимся состоянием здоровья осужденного. Об этом VB.KG сообщила пресс-служба ГСИН.

- Сейчас он снова находится в онкологическом центре, ему делают химиотерапию. Недавно он прошел спецкомиссию Минздрава, которая подтвердила у Суталинова рак IV стадии. Осужденные такой категории попадают под освобождение от отбытия наказания. Надеемся, вопрос решится уже в ближайшее время, - пояснили в ГСИН.

Напомним, судья Дамир Онолбеков, председательствующий в процессе по апрельским событиям 2010 года, признал Мурата Суталинова виновным и приговорил его к 20 годам тюрьмы. Решением Военного суда Суталинов взят под стражу в 2016 году и отбывает наказание в ИК №47.


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URL: https://www.vb.kg/376235
Теги:
амнистия, колонии, онкология, революция, Кыргызстан, ГКНБ, ГСИН, Мурат Суталинов
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