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Налоговики-вымогатели "отжали" у бизнесмена "Мерседес"

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- ВБ
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Сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики выявлена очередная коррупционная схема по незаконному получению денежных средств со стороны должностных лиц одного из районных подразделений УГНС по Жалал-Абадской области.

Так, в ходе проведения соответствующих мероприятий установлено, что начальник одного из районных подразделении УГНС по Жалал-Абадской области гражданин "Э.Т." и инспектора "Б.Ч." и "Р.А." указанного ведомства, пользуясь своим служебным положением и вопреки интересов государства и представителей бизнеса, вымогают денежные средства с индивидуального предпринимателя (ИП) гражданина "А.Т.".

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 326 ч.2 п.1 "вымогательство взятки" Уголовного кодекса Кыргыской Республики.

18 января 2019 года, указанные должностные лица УГНС вторым траншем (ранее первый транш в сумме 50 тысяч сомов, был осуществлён через банковский перевод на имя одного из инспекторов) в качестве взятки потребовали с ИП "А.Т." автотранспортное средство марки "Мерседес-Бенц" за положительное решение по снижению налоговой задолженности, в ходе чего данная автомашина по указанию инспектора "Б.Ч.", под давлением и угрозой была переоформлена на его близкого друга.

В тот же день, в рамках возбужденного уголовного дела сотрудниками ГСБЭП задержанный должностные лица УГНС по Жалал-Абадской области которые были водворены в ИВС г. Бишкек, до рассмотрения меры пресечения.

В настоящее время Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция), отрабатываются аналогичные моменты по выявлению других коррупционных схем в деятельности подразделений вышеуказанного УГНС.


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URL: https://www.vb.kg/376270
Теги:
вымогательство, Джалал-Абадская область, коррупция, Финполиция, ГСБЭП, Бишкек, Кыргызстан, ГНС, ИВС
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