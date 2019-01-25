В Джалал-Абаде на одной из автотрасс ямы залатали землей

В редакцию VB.KG читатели прислали фото ремонта дороги на одном из перевалов близ Базар-Коргона в Джалал-Абаде. На них хорошо видно, что работники латают дыры в асфальте обычной землей.

- После такой работы в сезон дождей дорога превращается в жижу грязи, по которой опасно ездить, - сетуют граждане.

Интересно, во сколько обошелся государству столь инновационный ямочный ремонт южной трассы? Хотелось бы получить ответ на этот вопрос от представителей Минтранса и руководства Джалал-Абадской области.