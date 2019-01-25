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В Джалал-Абаде на одной из автотрасс ямы залатали землей

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- ВБ
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В редакцию VB.KG читатели прислали фото ремонта дороги на одном из перевалов близ Базар-Коргона в Джалал-Абаде. На них хорошо видно, что работники латают дыры в асфальте обычной землей.

- После такой работы в сезон дождей дорога превращается в жижу грязи, по которой опасно ездить, - сетуют граждане.

Интересно, во сколько обошелся государству столь инновационный ямочный ремонт южной трассы? Хотелось бы получить ответ на этот вопрос от представителей Минтранса и руководства Джалал-Абадской области.


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URL: https://www.vb.kg/376283
Теги:
Базар-Коргонский район, Джалал-Абадская область, дороги, ремонт, транспорт, Кыргызстан, деньги, ремонт дорог, Минтранском
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