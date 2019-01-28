Бакыт Торобаев о своей двуличности и "лекарстве" Атамбаева

Лидер фракции "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев сегодня в прямом эфире в Facebook ответил на ряд вопросов пользователей интернета. Так, помимо деятельности самого депутата, кыргызстанцев крайне заинтересовало отношение Бакыта Торобаева к двуличности, "лекарству" Атамбаева и т.д.

Пользовательница интернета Айгуль Эркебаева спросила его прямо, считает ли он, что у него есть такое качество, как двуличность.

- Когда с каким-либо политиком заключаешь соглашение, то если ты не держишь своего слова, то это и будет двуличность. Также хочу спросить Айгуль Эркебаеву, заключал ли я с ней какое-либо соглашение? Нет, такого соглашения с ней не было. Мне приходилось заключать договора с Бабановым и Мырзакматовым, и я всегда придерживался своих обязательств. Срок каждого политического соглашения имеет свой предел. После этого каждый политик продолжает вою деятельность. Про меня никто не сможет сказать, что я не придерживался своих обязательств. Не верьте разного рода слухам про меня, верьте только фактам! – ответил ей Торобаев.

Напомним, ранее депутат Бакыт Торобаев на своей официальной странице в Facebook заявил, что экс-президент Алмазбек Атамбаев вновь начал злоупотреблять именами беглых президентов Акаева и Бакиева.

"Алмазбек Атамбаев на протяжении 6 лет запугивал наш народ Акаевым и Бакиевым. Теперь он снова начал использовать этот прием. На сегодняшний день экс-президенты не влияют на политическую ситуацию в стране. Их время ушло. Это прошлая история. Уже не вызывает сомнения, что они никогда не вернутся. Нынешний президент не должен обращать внимания на ложную информацию, интриги и сплетни", - написал он на фракционной странице.

Годом раньше депутат выразил благодарность президенту Атамбаеву за честные выборы.

"Вы внесли свой вклад в развитие Кыргызстана. Выражаем вам за это глубокую благодарность. Вы нас критиковали, можно сказать, тем и закалили. Поэтому не каждый может стать президентом. Мы вас уважаем как президента, политика и человека", - сказал он.

После слов "закалили" президент Атамбаев негромко обронил: "пусть будет лекарством".