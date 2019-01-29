"Кырк чоро", Госслужба миграции и МВД "кошмарят" инвесторов?

Госслужба миграции совместно с МВД КР и общественное движение "Кыргыз чоролору" провела выезд на предприятия Чуйской области. Такую информацию озвучили сами ведомства.

"Сначала они посетили Токмокский нефтеперерабатывающий завод (ОсОО "Токмокский ДНПЗ"), а затем ОсОО "Кантское трубно-шиферное предприятие", ранее подобное "турне" было организованно на НПЗ "Джунда". Цель визита – проверка легальности пребывания рабочих на территории Кыргызстана", - сообщает миграционная служба.

Примечательно, что ОД "Кыргыз чоролору", которою ведомства выбрали для мониторинга инвест-объектов, известно резкими антикитайскими высказываниями. Более того, пару лет назад члены движения незаконно врывались на различные предприятия Чуйской области. К тому же организация стояла во главе недавней акции протеста против "китайской экспансии", чуть не переросшей в беспорядки возле Белого дома. Теперь же они еще и получают доступ к личным данным иностранных рабочих в рамках проверок ГСМ и МВД.

На подобную "гибкость" Госслужбы по миграции и правоохранительных органов уже отреагировала сознательная часть кыргызстанцев:

"Власть уже доигралась, разжигая антикитайские настроения, так что до митингов дошло. Теперь вновь поощряет эту самопровозглашенную банду... Дальше что?".

"В стране итак идет отток инвесторов. Правительство, обещая создать "инвестиционный рай", расписалось в своем бессилии, потакая активистам, открыто высказывающим националистические призывы. Теперь они еще и проверки проводят. С таким подходом к нам вообще никто скоро не придет работать", - пишут в комментариях к информации ведомства возмущенные граждане.

При этом в Госслужбе миграции подобную инициативу объяснили "открытостью и прозрачностью перед обществом".

- Мы хотели показать активистам, что волноваться не о чем, и иностранные рабочие трудятся в КР легально. Сами же проверки проводятся во исполнение совместного плана мероприятий Госслужбы миграции, ГКНБ, МВД и ГСБЭП за 2019 год по обеспечению общественно-политической ситуации КР, подписанного премьер-министром страны, - пояснили VB.KG в Госслужбе миграции.

Отечественные экономисты бьют тревогу, ведь любые проверки бизнеса – плохой сигнал. Даже если они проводятся госорганами, не говоря уже об активистах, отметил VB.KG экономист Азамат Акенеев.

- Тем более, в этом году вступил в действие мораторий на проверки предпринимателей. У каждой компании есть коммерческая тайна. А тут "Кырк чоро" заходят на предприятие и получают доступ к паспортным данным рабочих. Это категорически недопустимо, - пояснил Акенеев.

Такое поведение ведомств, в первую очередь, показывает слабость государства, считает экономист.

- Подобную практику надо немедленно прекратить. Бизнес должен работать спокойно. Ведь именно он обеспечивает бюджет налогами. И если у граждан имеются какие-то вопросы, пусть запрашивают информацию в госорганах. Понимаю, если выявлены какие-то нарушения, возбуждено уголовное дело. А тут идет проверка инвесторов по "иностранному" признаку. Это не цивилизованный подход к инвесторам, а откровенное Средневековье. О каком инвестиционном климате можно при таком раскладе вести речь? - подчеркнул Азамат Джумакадырович.

Экономист напомнил, что по всему сейчас усиливается между странами борьба за инвесторов.

- А в Кыргызстан, кроме наших основных партнеров - Китая, России, Казахстана и Турции, иностранный бизнес не торопится приходить. Тут еще и проверки с участием откровенно антикитайского "Кырк чоро". Подобным мы показываем, что Законы у нас в стране не работают, и никаким гарантиям правительства доверять нельзя. Не удивительно, что поток инвестиций в скором времени у нас вовсе иссякнет, - уверен Акенеев.

Экономист добавил, что с общественностью, конечно, нужно работать.

- Но идти это должно со стороны парламента, правительства, но никак не бизнеса, - заключил Акенеев.

Возмутился присутствием "Кырк чоро" на бизнес-объектах инвесторов и депутат ЖК Кожобек Рыспаев. По его словам, вмешательство общественных организаций в работу предпринимателей недопустимо.

- У нас есть правительство, ГКНБ, служба по миграции, которые и без присутствия "внешнего фактора" выполнят функции контроля. Другой вопрос, доверие к госорганам. Получается, "Кырк чоро" подняло эту тему, а государство им потворствует и организовывает такие совместные проверки. В итоге ведомства лично ставят под сомнения свои данные, - пояснил Рыспаев.

Парламентарий уверен, бездоказательные проверки, а еще и с привлечением неоднозначных общественных организаций отпугивают инвесторов.

- Это рано или поздно скажется на отношениях между нашей страной и Китаем – основным кредитором и торговым партнером КР. В цивилизованном мире так не делается. Давайте тогда распустим ГКНБ, МВД и Госслужбу миграции, а вместо них поставим "Кырк чоро", раз госслужбам не доверяют, и они не справляются. Такой подход к иностранному бизнесу в корне недопустим, - высказался VB.KG Кожобек Рыспаев.