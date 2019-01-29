Принимать в школы Бишкека будут по электронной очереди

28 января в мэрии столицы под председательством градоначальника Азиза Суракматова состоялось традиционное плановое совещание с вице-мэрами, главами районов и начальниками городских служб.

Во время совещания было рассмотрено два вопроса: статус подготовительных работ для внедрения автоматизированной информационной системы "Электронная запись детей в государственные и муниципальные общеобразовательные организации КР", разработанную министерством образования и науки КР в столице, и подготовка к заседанию Саммита глав государств-членов ШОС.

По первому вопросу с информацией выступила начальник управления образования мэрии Сауле Мейрманова. Как рассказала начальник управления, министерством образования и науки КР утверждено Временное положение "Об автоматизированной информационной системе " Электронная запись детей в государственные и муниципальные общеобразовательные организации КР", разрабатывается инструкция. Дети, достигшие школьного возраста, принимаются в первый класс через автоматизированную систему "Электронная запись в школы" в режиме онлайн на сайте: www.mektep.edu.kg/. Директора районных центров образования и общеобразовательных организаций ознакомлены с временным положением. Предусмотрено обучение директоров, ведется разъяснительная работа с администрацией школ и детских садов, проводится инвентаризация организаций образования по обеспечению интернетом и необходимой оргтехникой.С презентацией проекта также выступили разработчики и представители ЮНИСЕФ.

По второму вопросу МП "Бишкекглавархитектура" представило предложения по оформлению Бишкека к саммиту ШОС. В частности, предприятие выступило с эскизным предложением по оформлению входных групп со всех въездов в столицу и по озеленению и световому оформлению центральных улиц города.

Заслушав доклады и презентации, глава муниципалитета поручил управлению образования совместно с районными администрациями, разработчиками и представителями ЮНИСЕФ подойти к доработке проекта по электронной записи в школы комплексно с привлечением необходимых ресурсов, по вопросу подготовки столицы к саммиту ШОС первому вице-мэру Алмазу Бакетаеву, вице-мэрам столицы Бакытбеку Дюшембиеву и Рыспеку Сарпашову поручено предоставить смету расходов на оформление города к предстоящему саммиту ШОС.