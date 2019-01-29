Погода
$ 69.78 - 69.90
€ 79.45 - 79.98

Принимать в школы Бишкека будут по электронной очереди

45  0
- Елена Цой
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

28 января в мэрии столицы под председательством градоначальника Азиза Суракматова состоялось традиционное плановое совещание с вице-мэрами, главами районов и начальниками городских служб.

Во время совещания было рассмотрено два вопроса: статус подготовительных работ для внедрения автоматизированной информационной системы "Электронная запись детей в государственные и муниципальные общеобразовательные организации КР", разработанную министерством образования и науки КР в столице, и подготовка к заседанию Саммита глав государств-членов ШОС.

По первому вопросу с информацией выступила начальник управления образования мэрии Сауле Мейрманова. Как рассказала начальник управления, министерством образования и науки КР утверждено Временное положение "Об автоматизированной информационной системе " Электронная запись детей в государственные и муниципальные общеобразовательные организации КР", разрабатывается инструкция. Дети, достигшие школьного возраста, принимаются в первый класс через автоматизированную систему "Электронная запись в школы" в режиме онлайн на сайте: www.mektep.edu.kg/. Директора районных центров образования и общеобразовательных организаций ознакомлены с временным положением. Предусмотрено обучение директоров, ведется разъяснительная работа с администрацией школ и детских садов, проводится инвентаризация организаций образования по обеспечению интернетом и необходимой оргтехникой.С презентацией проекта также выступили разработчики и представители ЮНИСЕФ.

По второму вопросу МП "Бишкекглавархитектура" представило предложения по оформлению Бишкека к саммиту ШОС. В частности, предприятие выступило с эскизным предложением по оформлению входных групп со всех въездов в столицу и по озеленению и световому оформлению центральных улиц города.

Заслушав доклады и презентации, глава муниципалитета поручил управлению образования совместно с районными администрациями, разработчиками и представителями ЮНИСЕФ подойти к доработке проекта по электронной записи в школы комплексно с привлечением необходимых ресурсов, по вопросу подготовки столицы к саммиту ШОС первому вице-мэру Алмазу Бакетаеву, вице-мэрам столицы Бакытбеку Дюшембиеву и Рыспеку Сарпашову поручено предоставить смету расходов на оформление города к предстоящему саммиту ШОС.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376333
Теги:
Азиз Суракматов, дети, детский сад, коррупция, образование, школа, Бишкек, мэр, Министерство образования, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  