Продлен срок исполнения предварительных условий по "Кумтору"

Продлен срок исполнения предварительных условий для вступления в силу нового соглашения по "Кумтору". Об этом сообщается на сайте Centerra Gold Inc.

Как отмечается, такое решение принято по просьбе правительства страны.

"Компания и правительство добились значительных успехов в выполнении оставшихся условий. Решен вопрос с переоформлением сертификатов землепользования "Кумтора" и разрешением налоговых претензий. Правительство запросило продление до 31 мая", - поясняется в информации.

В заявлении указано, что компания и правительство добились значительных успехов в выполнении оставшихся условий. В частности, решен вопрос с переоформлением сертификатов землепользования "Кумтора" и разрешения налоговых претензий, затрагивающих предприятие.