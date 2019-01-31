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Домашние кошки могут провоцировать шизофрению?

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- ВБ
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Датские ученые обнаружили, что внутриклеточные паразиты токсоплазма, часто встречающиеся у кошек, повышают риск возникновения шизофрении у людей. Исследование опубликовано на научном портале ScienceDirect, пишет РИА Новости.

Специалисты проанализировали данные почти 82 тысяч человек в рамках масштабного исследования крови доноров. Примерно в трех тысячах случаев у людей были обнаружены психические отклонения. Эксперты проверили кровь психически больных людей на наличие токсоплазмы и пришли к выводу, что инфекция увеличивает риск развития шизофрении в среднем на 50 процентов.

Кроме того они отметили, что элемент появлялся в организме человека раньше, чем врачи диагностировали психическую болезнь.

"Исследование подтверждает, что токсоплазма положительно влияет на развитие шизофрении", - говорится в материале.

Ученые подчеркнули, что требуется дальнейшее изучение влияния паразита на здоровье людей.

Токсоплазма (Toxoplasma gondii) - внутриклеточный паразит, обитающий в кишечнике домашних кошек. Он ведет к возникновению токсоплазмоза - болезни, обычно протекающей у человека легко, но при снижении иммунитета она может привести к серьезным последствиям.

Личинка паразита может попасть в организм человека через сырое мясо зараженных сельскохозяйственных животных или через контакт с инфицированным питомцем. Инфекция широко распространена у людей и встречается во всем мире. На сегодняшний день, по оценкам американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, им заражены свыше 60 миллионов жителей США.

Ранее ученые утверждали, что токсоплазма способна менять поведение хозяина, вызывая необратимые изменения в работе мозга. Например, мыши и шимпанзе становятся "бесстрашными" при виде и запахе кошек и леопардов, а люди - склонными к суициду, нерациональным поступкам и необъяснимым приступам ярости.


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URL: https://www.vb.kg/376393
Теги:
Европа, кошки, наука, психическое здоровье, США
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Комментарии
Ас
31.01.2019, 12:08

Незнаю на счет шизы ну что глисты и червей точно а еще вирусные заболевания переносят

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