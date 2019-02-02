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Племянника Салымбекова избрали координатором "СДПК без Атамбаева"

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- Бакыт Стамов
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Сегодня в Бишкеке прошла городская партконференция движения "СДПК без Атамбаева", на которой выбрали координатора столичной ячейки СДПК. Об этом редакции VB.KG сообщил представитель этого движения.

По его словам, единогласным решением был избран экс-глава Ленинского района Бишкека Ырысбек Мааткабылов, который по совместительству является родным племянником олигарха Аскара Салымбекова.

Также стало известно, что он около 2 месяцев назад оставил должность начальника Управления физической культуры и спорта мэрии города Бишкек, которая сегодня является вакантным.

Отметим, должность координатора Бишкекской ячейки официального СДПК занимает депутат Ирина Карамушкина.

Напомним, ранее супруга другого племянника Аскара Салымбекова, депутата БГК Жумабека Салымбекова Нурзат Осмонова присоединилась к движению "СДПК без Атамбаева".


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URL: https://www.vb.kg/376448
Теги:
Дордой, СДПК, Ирина Карамушкина, Аскар Салымбеков, Ленинский район, Бишкек, Кыргызстан, СДПК без Атамбаева, Нурзат Осмонова, Жумабек Салымбеков, Ырысбек Мааткабылов
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Комментарии
Динар
02.02.2019, 21:37

Вот это да! СДПК без Атамбаева только вперёд! Партийцы поддерживать вас

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Динар
02.02.2019, 21:39

Эн туура кадам жасаптыр. Ийгилик каалайбыз Салымбековго!

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Айба
02.02.2019, 22:27

СДПК без Атамбаева урааны бут олкодо жанырсын!

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