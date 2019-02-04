Пошла за сковородкой, меня чуть не раздавили... Для кого акция во "Фрунзе"?

"Уважаемое руководство сети маркетов "Фрунзе". Акцию конечно вы отличную придумали, во благо народа, но не продуманно как-то ее вы проводите. Ваша акция скорей для торговцев рынков,перекупщиков и т.п., которые хватают все в неограниченном количестве.

Почему вы на продукты питания раньше ставили ограничения, а здесь нет?! Вы могли бы просто позвонить оптовикам на рынок, они бы без драки, скандалов, без боя посуды и иных причинений ущерба забрали бы у вас со склада.

Элементарно, я пошла за сковородой, меня там чуть не раздавили, я ушла развернувшись, во избежание травм. "Дордой плаза-2", "Фрунзе", собрались одни перекупщики, хватали огромные тележки, чтобы заполнить их от и до.

А простым горожанам ничего не досталось. К вам огромная просьба, установите ограничение, по 1 или 2 максимум определенных товаров. Вы же надеетесь,что покупатели, приходя за акционным товаром, еще попутно что-то купят, но к сожалению, тот контингент, который сегодня собрался возле маркета, пришел только с целью набрать и перепродать дороже", - такое сообщение в Facebook опубликовала пользователь Надя.

Продолжают поступать не слишком лестные отзывы об акции, проводимой сетью магазинов "Фрунзе". К сожалению, руководство торговых точек пока никак на претензии покупателей не отреагировало. Ранее читатели сообщили vb.kg, что в стремлении заполучить сковородки и кастрюли со скидкой покупатели устроили драку.