В СДПК назвали "СДПК без Атамбаева" нелегитимным сборищем

Секретариат СДПК распространил заявление, в котором вновь заявляет о нелегитимности продолжающихся лже-конференций "СДПК без Атамбаева".

"Наглядным подтверждением явилось сборище не имеющих отношения к СДПК лиц, собравшихся 2 февраля в городе Бишкек на очередную лже-конференцию, которую они именовали "Бишкекской городской партконференцией". Судя по видеоматериалам, основной костяк участников был представлен работниками ТРК "Дордой". Вполне закономерно, что это собрание избрало своим "городским координатором" Ырысбека Мааткабылова, который добровольно вышел из партии в декабре 2014 года (заявление прилагается), а в январе 2015 года его заявление было удовлетворено Политсоветом партии. Известно, что он баллотировался в депутаты Жогорку Кенеша от партии "Бутун Кыргызстан-Эмгек" под номером 26.

В связи с этим заявляем, Ирина Карамушкина была и остается законным координатором Бишкекской городской партийной организации СДПК.

А законная городская партконференция состоится в марте, где и будут избраны делегаты на съезд СДПК, который намечен на 6 апреля 2019 года", - говорится в релизе партии.