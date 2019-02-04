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В СДПК назвали "СДПК без Атамбаева" нелегитимным сборищем

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- ВБ
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Секретариат СДПК распространил заявление, в котором вновь заявляет о нелегитимности продолжающихся лже-конференций "СДПК без Атамбаева".

"Наглядным подтверждением явилось сборище не имеющих отношения к СДПК лиц, собравшихся 2 февраля в городе Бишкек на очередную лже-конференцию, которую они именовали "Бишкекской городской партконференцией". Судя по видеоматериалам, основной костяк участников был представлен работниками ТРК "Дордой". Вполне закономерно, что это собрание избрало своим "городским координатором" Ырысбека Мааткабылова, который добровольно вышел из партии в декабре 2014 года (заявление прилагается), а в январе 2015 года его заявление было удовлетворено Политсоветом партии. Известно, что он баллотировался в депутаты Жогорку Кенеша от партии "Бутун Кыргызстан-Эмгек" под номером 26.

В связи с этим заявляем, Ирина Карамушкина была и остается законным координатором Бишкекской городской партийной организации СДПК.

А законная городская партконференция состоится в марте, где и будут избраны делегаты на съезд СДПК, который намечен на 6 апреля 2019 года", - говорится в релизе партии.


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URL: https://www.vb.kg/376472
Теги:
Дордой, СДПК, Ирина Карамушкина, Кыргызстан, СДПК без Атамбаева, Ырысбек Мааткабылов
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Комментарии
Жони
04.02.2019, 15:02

Атамбаев ушул партиянын кадырына дагыжете алган жок. Партияны чачыратып, бөлүнүп жарылууга алып келди. Ушул кантип болсун ушул нукта болсо кийинки шайлоодо Атамбаев өзү жалгыз барат окшойт шайлоодо. Анын үстүнө колдой турган адамы жок деп ойлойм.

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Дина нурия
04.02.2019, 15:05

Как я понимаю движение "СДПК без Атамбаева" это не отдельная партия, а фракция большинства в самой партии. Поэтому для ее деятельности не требуется отдельная регистрация в Минюсте. Ведь это же на самом деле СДПК. Фракция ("большевики") хочет чтобы партия действовала в определенном политическом русле. Однако, меньшинство в партии во главе с Атамбаевым и его оставшимися приспешниками типа Карамушкиной, которое узурпировало власть внутри организации, не дает им этого делать, заявляя, что руководство организацией это их прерогатива. Поэтому фракция хочет использовать свое большинство для того, чтобы отстранить меньшинство от руля, и самим определять свою деятельность. Так что все логично.

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Конана варвар
04.02.2019, 15:24

Что бы они там не говорили все это без толку, в перед!!! СДПК без Атамбаева! Народ поддерживает поехали.

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