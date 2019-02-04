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Финполовцы поймали судмедэксперта в момент получения взятки

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- ВБ
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В Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) с заявлением обратился гражданин "А.А." в отношении заведующего межрегиональным отделом судебно-медицинской экспертизы по Аксыйскому району, ПГТ Шамалды-Сай и городу Таш-Кумыр Жалал-Абадской области "К.Т.", который злоупотребляя своим положением и шантажируя заявителя, вымогает денежные средства (взятку) за выдачу заведомо ложного судебно-медицинского заключения.

Указанное заявление в ходе досудебного производства, было зарегистрировано в Едином реестре преступлении и проступков (ЕРПП) по статье 326 ч.1 (вымогательство взятки) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Так, 1 февраля 2019 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе Шамалды-Сай Жалал-Абадской области при получении взятки в размере 50 тысяч сомов (ранее вымогаемой в размере 100 тысяч сомов), с поличным задержан заведующий межрегиональным отделом судебно-медицинской экспертизы по Аксыйскому району, ПГТ Шамалды-Сай и городу Таш-Кумыр Жалал-Абадской области "К.Т.".

По итогам принятых мер, по подозрению в совершении преступления, задержанный со взяткой, водворен в СИЗО №1 города Бишкек. В настоящее время ведется следствие, сообщает пресс-служба Финпола.


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URL: https://www.vb.kg/376474
Теги:
вымогательство, Джалал-Абадская область, задержание, уголовная ответственность, Финполиция, ГСБЭП, взятка, Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело, судмедэкспертиза, СИЗО
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