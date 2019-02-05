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Скандальную фотосессию на фоне мусульманского кладбища изучают в милиции

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- ВБ
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4 февраля в ряде СМИ была опубликована информация о том, что в социальных сетях стали активно обсуждаться снимки с девушкой в купальнике возле мусульманских могил. Фото было опубликовано самим автором - фотографом Артуром Болжуровым. К публикации на своей странице автор сделал подпись: "Без названия. 2008. Публикую впервые".

По данным СМИ, со ссылкой на автора фотографий, снимки были сделаны на южном побережье Иссык-Куля в селе Каджи-Сай летом 2008 года.

Для установления достоверности информации, опубликованной в СМИ, данный факт зарегистрирован в "Едином реестре преступлений и проступков" ОВД Тонского района.

Начато досудебное производство для дачи юридической оценки, сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Под какую статью может попасть это страшное преступление, а также указания, кто именно настоял на регистрации и проверке этого факта, в релизе пресс-службы не уточняется. Напомним, недавно вандалы разгромили православное кладбище в селе Ананьево. Преступники до сих пор не найдены.


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URL: https://www.vb.kg/376546
Теги:
Иссык-Кульская область, религия, социальные сети, фотография, Кыргызстан, СМИ, УВД
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Комментарии
Аноха
05.02.2019, 10:41

Болжуров клинический идиот. Зная, в какое время живём, он взял и выложил этот трэш, чем и себя подставил, и девушку, которая уже сто лет как семейная, замужем и забыть забыла о карьере модели

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Асхат
05.02.2019, 11:08

милиции заняться больше нечем. прекратились изнасилования, убийства, грабежи? из не раскрывают, а тут взялись за дело. зачем заниматься глупостью? занимайтесь делами! таких дураков безобидных как болжуров много. зачем на них тратить время?

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Евгений
05.02.2019, 11:18

Опять Иссык-Куль? Кто-то явно раскачивает там религиозную обстановку.

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Читатель
05.02.2019, 13:30

Фотки - красивые, оригинальные. Мертвые, думаю, были не против, чтобы к ним бесплатно заехала фотомодель. Нечего тут скандалить.

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Зарина
05.02.2019, 15:02

Не тем вы заняты менты! Ищите тех кто прикрыл стрельбу на мосту Дунларова. А этот бред про фото всего лишь отвлекает внимание народа и это выгодно ментам и фотографу. 

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Акушка
05.02.2019, 15:43

Согласен с комментаторами выше. Ниче страшного эти модели не сделали, тут глупость обычная. А МВД, вы лучше за своими псами, которые людей насмерть сбивают последите. Кстати, что этим наездникам сделали? Мента-насильника под домашний уже отпустили, этих тоже?

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мика
05.02.2019, 16:01

Читатель

Фотки - красивые, оригинальные. Мертвые, думаю, были не против, чтобы к ним бесплатно заехала фотомодель. Нечего тут скандалить.

дай адрес, где похоронены твои родственники, чтобы мы там фотосессию устроили! Жду адрес . . 

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East Preem
05.02.2019, 17:45
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Комментариев: 3

опа, религиозный пост.

а где атеисты которые хотят узаконить проституцию ? вы же всюду лезете.

давайте узаконим, пусть ваши сестры, сестренки, тети тоже работают там. страна еще больше сплочится.

потом будут пенсии, награды, и.т.д. как в развитых странах да???

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