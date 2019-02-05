Скандальную фотосессию на фоне мусульманского кладбища изучают в милиции

4 февраля в ряде СМИ была опубликована информация о том, что в социальных сетях стали активно обсуждаться снимки с девушкой в купальнике возле мусульманских могил. Фото было опубликовано самим автором - фотографом Артуром Болжуровым. К публикации на своей странице автор сделал подпись: "Без названия. 2008. Публикую впервые".

По данным СМИ, со ссылкой на автора фотографий, снимки были сделаны на южном побережье Иссык-Куля в селе Каджи-Сай летом 2008 года.

Для установления достоверности информации, опубликованной в СМИ, данный факт зарегистрирован в "Едином реестре преступлений и проступков" ОВД Тонского района.

Начато досудебное производство для дачи юридической оценки, сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Под какую статью может попасть это страшное преступление, а также указания, кто именно настоял на регистрации и проверке этого факта, в релизе пресс-службы не уточняется. Напомним, недавно вандалы разгромили православное кладбище в селе Ананьево. Преступники до сих пор не найдены.