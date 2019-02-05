Минфин начал расследование по закупкам в парламентский садик "Арген"

Министерство финансов Кыргызской Республики об информации в средствах массовой информации о неверно отображенных данных по проведенным тендерам на портале государственных закупок в адрес ясли-сада "Арген", находящегося на балансе Жогорку Кенеша Кыргызской Республики сообщает следующее.

Государственное предприятие "Инфо-система" и Департамент государственных закупок при Министерстве финансов Кыргызской Республики признают данные технические ошибки в ходе формирования отчетов по проведенным тендерам.

В настоящее время Министерство финансов Кыргызской Республики по этому вопросу проводит служебное расследование. Для этой цели была создана комиссия из числа сотрудников соответствующих структурных подразделений министерства.

По результатам проведенного служебного расследования виновные понесут наказание.