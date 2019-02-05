МВД выясняет, кто стоит за "Кырк Чоро" и антикитайскими митингами

Правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел в связи с проведением антикитайских митингов. Об этом сегодня, 5 февраля, на пресс-конференции сообщил министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев.

- В последнее время началось много вопросов к мигрантам из Китая. Последние митинги 7 и 17 января показывают, что кто-то стоит за организациями, которые были и до этого, например, "Кырк Чыро". Мы выясняем, кто за ними стоит. С участниками этих митингов проведена работа. Но в то же время в соцсетях распространяется неподтвержденная информация, по ней тоже возбуждено уголовное дело и проводится расследование, - сообщил министр.

Напомним. В Бишкеке 7 и 17 января прошли антикитайские митинги. Участники требовали остановить выдачу гражданства Кыргызстана гражданам КНР, выдворить из КР всех нарушителей миграционного законодательства и запретить кыргызским женщинам выходить замуж за китайцев.