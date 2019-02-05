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МВД выясняет, кто стоит за "Кырк Чоро" и антикитайскими митингами

585  5
- Екатерина Улитина
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Правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел в связи с проведением антикитайских митингов. Об этом сегодня, 5 февраля, на пресс-конференции сообщил министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев.

- В последнее время началось много вопросов к мигрантам из Китая. Последние митинги 7 и 17 января показывают, что кто-то стоит за организациями, которые были и до этого, например, "Кырк Чыро". Мы выясняем, кто за ними стоит. С участниками этих митингов проведена работа. Но в то же время в соцсетях распространяется неподтвержденная информация, по ней тоже возбуждено уголовное дело и проводится расследование, - сообщил министр.

Напомним. В Бишкеке 7 и 17 января прошли антикитайские митинги. Участники требовали остановить выдачу гражданства Кыргызстана гражданам КНР, выдворить из КР всех нарушителей миграционного законодательства и запретить кыргызским женщинам выходить замуж за китайцев.


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URL: https://www.vb.kg/376551
Теги:
бизнес, инвестиции, миграция, митинг, правительство, трудовая миграция, Кыргызстан, уголовное дело, Антикитайский митинг, Кырк Чоро, Кашкар Джунушалиев
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Комментарии
Динозавр
05.02.2019, 12:11

Если кто-то звёзды зажигает,явно кому-то это нужно.

+1
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Жалоба модератору
125
05.02.2019, 13:42

Сорок чоро могут нахрапом требовать все, а вот запретить кыргызским женщинам замуж выходить за иностранцев, вряд ли у них  получится. Действительно, кто-то из "неприкасаемых" за ними наверно стоит, иначе бы они так смело не действовали, да и деньги имеют значения, если митинговщики просто так в рабочие дни и в мороз  выходят на митинги, значат они безработные, тогда на что они живут, где деньги там и заказчики.

+1
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Манас
05.02.2019, 15:00

МВД то знает, как и ГКНБ, но им он не нужен, им все нужно перевести на экса и посадить его. Вот почему возня идет непонятная. 

+2
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Мика Мамаев
05.02.2019, 15:40
Карма: +150
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 214
Минусов: 64
Комментариев: 201

Манас

МВД то знает, как и ГКНБ, но им он не нужен, им все нужно перевести на экса и посадить его. Вот почему возня идет непонятная. 

Согласен,,,,,,,,,,насколько мне известно,это требование не только 40 чоро,но и большинства кыргызстанцев,,,думаю за антикитайскими митингами стоит народ,те кто не доверяет властям,те кто знает отношение китайцев к уйгурам,,,к исламу,,,,

0
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Мика Мамаев
05.02.2019, 15:42
Карма: +150
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 214
Минусов: 64
Комментариев: 201

Всегда удивлялся такой позиции власти,,,что бывшая что нынешняя,,,всегда должен кто то один стоять??? Провокатор??? Иногда господа-с мнение народа,большинства совпадает,и тогда происходят волнения,,,

0
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