За Атамбаевым может сохраниться статус неприкосновенности

Законопроект о лишении экс-президента неприкосновенности прошел первое чтение. Сейчас идет второй комитет, надеюсь, в скором времени он будет рассматриваться и на втором чтении. Об этом VB.KG сообщил депутат ЖК Исхак Масалиев.

Парламентарий сетует, что депутаты внесли ряд поправок, которые существенно меняют предложение.

- Они стоят на том, чтобы экс-главу КР привлекали к ответственности по усложненной процедуре. То есть, генпрокурор дает представление, ЖК дает согласие, в итоге формально статус экс-президента приравнивается к статусу действующего. Так как подобное решение вынес Конституционный суд. Поэтому, пока депутаты не могут прийти к окончательному консенсусу, - подчеркнул Масалиев.

Исхак Абсаматович напомнил, что максимальный срок между чтениями 20 дней.

- Уже прошло больше. Поэтому я в любом случае будут настаивать на том, чтобы вопрос включить повестку заседаний на этой неделе, - добавил Масалиев.

Но, судя по всему, есть вероятность, что к единому мнению депутаты так и не придут, и за Атамбаевым сохранится статус неприкосновенности.