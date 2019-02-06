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За Атамбаевым может сохраниться статус неприкосновенности

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- Виктория Григоренко
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Законопроект о лишении экс-президента неприкосновенности прошел первое чтение. Сейчас идет второй комитет, надеюсь, в скором времени он будет рассматриваться и на втором чтении. Об этом VB.KG сообщил депутат ЖК Исхак Масалиев.

Парламентарий сетует, что депутаты внесли ряд поправок, которые существенно меняют предложение.

- Они стоят на том, чтобы экс-главу КР привлекали к ответственности по усложненной процедуре. То есть, генпрокурор дает представление, ЖК дает согласие, в итоге формально статус экс-президента приравнивается к статусу действующего. Так как подобное решение вынес Конституционный суд. Поэтому, пока депутаты не могут прийти к окончательному консенсусу, - подчеркнул Масалиев.

Исхак Абсаматович напомнил, что максимальный срок между чтениями 20 дней.

- Уже прошло больше. Поэтому я в любом случае будут настаивать на том, чтобы вопрос включить повестку заседаний на этой неделе, - добавил Масалиев.

Но, судя по всему, есть вероятность, что к единому мнению депутаты так и не придут, и за Атамбаевым сохранится статус неприкосновенности.


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URL: https://www.vb.kg/376574
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Исхак Масалиев, законопроект, парламент, президент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, экс-президент
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