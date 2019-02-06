Жээнбеков подписал решение Совбеза по решению проблем недропользования

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал решение Совета безопасности Кыргызской Республики "О мерах по обеспечению безопасности в сфере недропользования Кыргызской Республики".

Проект решения был принят на заседании Совета безопасности, которое состоялось 30 января 2019 года под председательством Президента Кыргызской Республики.

Проект был доработан с учетом предложений и замечаний членов Совета безопасности Кыргызской Республики.

Текст решения:

В соответствии с частью 5 статьи 12 Конституции Кыргызской Республики земля, ее недра, воздушное пространство, воды, леса, растительный и животный мир, другие природные ресурсы являются исключительной собственностью Кыргызской Республики, используются в целях сохранения единой экологической системы как основы жизни и деятельности народа Кыргызстана и находятся под особой охраной государства.

На современном этапе решение проблемы обеспечения рационального использования и охраны недр является одним из приоритетных направлений развития экономики Кыргызской Республики.

Обеспечение безопасности в сфере недропользования обусловлено наличием рисков и угроз, препятствующих привлечению инвестиций для развития рассматриваемого сектора.

В частности, на состояние национальной безопасности в сфере недропользования негативное воздействие оказывает истощение запасов полезных ископаемых, минерально-сырьевых и водных ресурсов, в том числе вследствие нерационального использования полезных ископаемых и других видов стратегических ресурсов страны, которые являются невозобновляемыми.

Кыргызская Республика в ближайшем будущем рискует полностью исчерпать свои возможности в данной сфере, что может привести к потере устойчивого развития экономики.

В производственной деятельности горнодобывающей отрасли задействованы более 18 тысяч граждан страны.

В настоящее время горнодобывающая отрасль обеспечивает около 12 миллиардов сомов поступлений в республиканский и местный бюджеты, что составляет около 8% доходов в структуре внутреннего валового продукта и более 40% объема промышленной продукции.

В 2017 году налоговые и неналоговые поступления от деятельности горнодобывающих предприятий составили более 9 миллиардов 861 миллиона сомов, а по итогам 2018 года предварительно 10 миллиардов 797 миллионов сомов.

Ситуация в сфере недропользования и охраны природных ресурсов Кыргызской Республики усугубляется из-за внутренних проблем, основной из которых является недостаточное финансирование отечественных горнодобывающих организаций, что затрудняет выполнение задач по обеспечению безопасности в сфере недропользования.

В то же время следует отметить, что принцип обеспечения безопасности в сфере недропользования не должен запрещать иностранное участие в разработке недр, а создавать четко регламентированные правовые механизмы такого участия.

В настоящее время перед горнодобывающей отраслью и всей сферой недропользования остро встали следующие проблемы:

- коррупция, глубоко проникшая в отдельные уполномоченные государственные органы в сфере недропользования и горнодобывающем секторе, особенно в лицензионно-разрешительной системе;

- неэффективное взаимодействие между органами местного самоуправления и населением, препятствующее развитию горнодобывающей отрасли;

- отсутствие логистики на осваиваемых месторождениях, в том числе отсутствие возможности осуществления отгрузок крупногабаритных материалов и оборудования для строительства золотоизвлекательных фабрик, хвостохранилищ и объектов инфраструктуры для некоторых месторождений;

- вмешательство местных органов власти и органов местного самоуправления в деятельность инвесторов, в том числе путем создания искусственных и бюрократических препятствий при получении доступа к земельным участкам на месторождениях;

- протестные настроения местного населения, сложившиеся на производственных объектах горнодобывающей отрасли из-за недостатка информированности о выгодах проекта по развитию территории;

- удержание лицензий без проведения соответствующих работ в целях перепродажи;

- отсутствие действенных механизмов по обеспечению компенсационных мер при вырубке особо ценных древесных пород, таких как арча и орех;

- сильная зависимость промышленного сектора Кыргызской Республики от деятельности закрытого акционерного общества "Кумтор Голд Компани".

Вышеуказанные проблемы снижают доверие инвесторов, которые считают, что государственные гарантии по обеспечению прав на защиту частной собственности исполняются не в полной мере.

Несмотря на реализованные инфраструктурные проекты, в ближайшей перспективе остаются существенные риски, способные вызвать кризисную ситуацию по обеспечению национальной безопасности в сфере недропользования и негативно повлиять на горнодобывающий сектор Кыргызской Республики.

Отдельного внимания требует ситуация, сложившаяся в угольной отрасли. Слабая государственная политика в данной области привела к неуправляемому процессу добычи и распределения угля между различными компаниями, не учитывающими интересы государства и местного населения.

В частности, без внимания силовых структур и контролирующих органов Кыргызской Республики остаются криминогенные и техногенные угрозы, выявленные на государственном угольном месторождении Кара-Кече, способные в конечном счете привести к потере всего угольного месторождения.

В целях обеспечения консолидации усилий государства, гражданского общества и бизнеса, принятия оперативных и действенных мер, направленных на обеспечение национальной безопасности в сфере недропользования, создания эффективной системы управления горнодобывающей отраслью, выработки новых подходов к развитию указанного сектора экономики Совет безопасности Кыргызской Республики

РЕШИЛ:

Принять к сведению информацию председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики (далее - ГКПЭН) Э. К. Осмонбетова, генерального прокурора Кыргызской Республики О. А. Джамшитова и председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики И. А. Кадыркулова о мерах по обеспечению безопасности в сфере недропользования Кыргызской Республики.

Признать работу, проводимую ГКПЭН по вопросам повышения эффективности государственной политики и государственного регулирования в сфере недропользования, а также по совершенствованию системы управления государственным фондом недр, неудовлетворительной.

Рекомендовать Жогорку Кенешу Кыргызской Республики при осуществлении законодательной деятельности в приоритетном порядке рассматривать проекты законодательных актов, разработанные и инициированные в целях обеспечения национальной безопасности в сфере недропользования и охраны недр.

Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики:

1) рассмотреть ответственность руководства ГКПЭН, включая руководителей среднего и младшего звена;

2) в срок до 1 марта 2019 года разработать и утвердить Концепцию по развитию горнодобывающей отрасли и охране недр (далее - Концепция), в том числе предусматривающую:

- выработку действенных механизмов, направленных на привлечение внутренних и внешних инвестиций в сферу недропользования Кыргызской Республики;

- полноценный запуск инфраструктурных проектов, направленных на разработку и освоение перспективных месторождений полезных ископаемых;

- дальнейшее совершенствование единого корпоративного управления в деятельности горнодобывающих предприятий с государственной долей участия, укрепление их финансовой устойчивости, повышение инвестиционной привлекательности и акционерной стоимости капитала;

- консолидацию финансовой отчетности горнодобывающих компаний с учетом требований международных стандартов финансовой отчетности и переоценки основных активов сектора недропользования;

- внедрение действенных механизмов контроля и ответственности, направленных на повышение эффективности разработки перспективных месторождений;

- принятие мер по повышению кадрового потенциала государственных органов и улучшению работы с резервом кадров, подготовке узкопрофильных специалистов, обучению и повышению квалификации работников государственных учреждений и предприятий в сфере недропользования;

- завершение создания автоматизированной государственной информационной системы, направленной на автоматизацию и упрощение процедур предоставления лицензий на разведку/разработку месторождений полезных ископаемых, посредством системы межведомственного электронного взаимодействия "Тундук";

- механизмы по улучшению логистики транспортных путей сообщений между значимыми (крупными) месторождениями и транспортными узлами с целью оптимизации и снижения финансовых затрат на разработку месторождений;

- меры по замещению финансовых/налоговых отчислений, поступающих в государственный бюджет от разработки месторождения "Кумтор", за счет запуска и освоения других перспективных и крупных месторождений полезных ископаемых;

- создание республиканского фонда резервных месторождений полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение, в целях гарантированного обеспечения государственных потребностей в стратегических и дефицитных видах ресурсов недр, наличие которых влияет на национальную безопасность, а также обеспечивает основы суверенитета страны;

3) рассмотреть вопрос о целесообразности разделения функций определения политики в сфере недропользования и ее реализации;

4) во взаимодействии с органами местного самоуправления:

- обеспечить горнодобывающим компаниям беспрепятственный доступ к разрабатываемым месторождениям;

- в кратчайшие сроки решить вопросы по отводу земель горнодобывающим компаниям, получившим лицензии на разработку месторождений в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

- законодательно определить обязательность отвода и предоставления земель органами местного самоуправления в пользование компаниям, имеющим лицензии на разработку месторождения;

- с выездом на места провести агитационные и разъяснительные работы среди местного населения о недопустимости организации беспорядков и приостановления деятельности горнодобывающих компаний, осуществляющих свою деятельность в соответствии с законом Кыргызской Республики;

5) провести полную инвентаризацию всех хвостохранилищ, находящихся на территории Кыргызской Республики, в том числе радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных ископаемых;

6) принять меры по возврату и постановке на баланс Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики хвостохранилищ, находящихся в аварийном состоянии и способных привести к наступлению чрезвычайных последствий или не отвечающих требованиям экологической и технической безопасности;

7) законодательно установить запрет на передачу хвостохранилищ частным лицам с целью дальнейшей разработки и содержания;

8) в срок до 1 апреля 2019 года:

- обеспечить принятие нормативного правового акта, регламентирующего методологию исчисления сумм, подлежащих компенсации за допущенные сверхнормативные потери полезных ископаемых при добыче и их переработке, в связи с несоблюдением требований лицензионных соглашений и условий технических проектов;

- рассмотреть вопрос о повышении налога на доход горнодобывающих и горноперерабатывающих предприятий в части увеличения налоговых ставок на реализацию золотосодержащей руды и золотосодержащего концентрата, включая сопутствующие драгоценные и цветные металлы;

- в целях исполнения Закона Кыргызской Республики "О запрещении рубки, транспортировки, приобретения и сбыта, заготовки и использования, экспорта особо ценных (ореховых и арчовых) древесных пород в Кыргызской Республике" разработать действенный механизм по обеспечению компенсационных мер при вырубке особо ценных древесных пород, таких как арча и орех, при разработке месторождений;

9) в срок до 1 мая 2019 года:

- внести изменения в Порядок вывоза с территории Кыргызской Республики и ввоза на территорию Кыргызской Республики руд, концентратов и отходов, содержащих драгоценные металлы и сопутствующие извлекаемые металлы, утвержденный постановлением Правительства Кыргызской Республики "О некоторых вопросах ведения операций с сырьевыми товарами, содержащими драгоценные металлы" от 14 сентября 2017 года № 570, в части объединения инспекторских и лабораторных функций в одной испытательно-инспекцион? ?ой организации;

- рассмотреть вопрос о целесообразности передачи данных функций только государственному предприятию "Центральная лаборатория" при ГКПЭН;

- четко регламентировать механизм проведения при геологоразведочных работах химических исследований керн (проб), отобранных с месторождения с целью установления содержания полезных ископаемых, на территории Кыргызской Республики;

10) в срок до 1 апреля 2019 года:

- образовать рабочую группу и провести полное экологическое обследование государственного угольного месторождения Кара-Кече на предмет угрозы самовозгорания южного склона с разработкой и утверждением плана мероприятий по предотвращению очагов возгорания и наступления возможных негативных последствий, а также проведением проверки по вопросу соблюдения требований проектной документации и норм техники безопасности при добыче и отгрузке угля, размещении отвальных пород;

- рассмотреть вопрос о целесообразности передачи услуг по отбору представительных проб и проведению химических исследований угля, поставляемого для нужд государства (в том числе ТЭЦ города Бишкек) и потребителей, независимым испытательно-инспекционным компаниям;

11) в срок до 1 мая 2019 года во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики и ГКПЭН провести полную инвентаризацию законодательства Кыргызской Республики, регулирующего сферу недропользования, в целях выявления внутренних противоречий, правовых коллизий, пробелов в законодательстве и возможных коррупционных норм с устранением выявленных недостатков и акцентировать внимание на разработке технических регламентов;

12) в срок до 1 сентября 2019 года разработать и внести на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики новые редакции законов Кыргызской Республики "Об угле" и "О нефти и газе", отвечающие требованиям Закона Кыргызской Республики "О недрах";

13) в срок до 1 августа 2019 года провести полную ревизию ранее утвержденных запасов полезных ископаемых горнодобывающих компаний с целью установления финансово-экономической рентабельности разрабатываемых месторождений с учетом мировых цен на полезные ископаемые, с истребованием финансово-экономической части горнодобывающих компаний;

14) в срок до 1 марта 2019 года провести функциональный анализ деятельности ГКПЭН, его подведомственных и территориальных подразделений в целях оптимизации схемы управления, повышения кадрового потенциала, улучшения работы с резервом кадров, обучения и повышения квалификации работников;

15) в срок до 1 марта 2019 года провести анализ деятельности Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики и Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики по обеспечению безопасности в сфере недропользования, охране природных ресурсов и окружающей среды по итогам 2018 года и рассмотреть персональную ответственность руководителей указанных государственных органов.

ГКПЭН:

1) в срок до 1 июня 2019 года разработать и внести на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики изменения в Закон Кыргызской Республики "О недрах", предусматривающие:

- запрет на выдачу лицензий на право пользования недрами с целью разработки компаниями, имеющими опыт работы менее 5 лет в сфере недропользования (кроме компаний с государственной долей участия), за исключением лицензирования подземных, пресных, минеральных и термоминеральных вод;

- досудебное аннулирование лицензий на месторождения в случаях установления фактов удержания лицензии сроком свыше 2 лет без намерения осуществлять лицензируемую деятельность, на которую данная лицензия выдавалась;

- освобождение от платы за удержание лицензии (далее - ПУЛ) на период первичного срока действия лицензии (исключительно при выдаче лицензий на геолого-поисковые и геологоразведочные работы), с последующим взысканием ПУЛа за весь период ее действия в случае дальнейшей пролонгации срока;

- обязательное взыскание всей суммы ПУЛа за весь период срока действия лицензии независимо от периода действия лицензии в случае передачи права пользования лицензией третьим лицам;

- увеличение суммы бонуса, роялти и ставок ПУЛа, которые позволят определить справедливую рыночную цену на объекты недропользования, с определением четких регламентов и методики их начисления;

- увеличение суммы бонуса в случаях смены собственников компаний, владеющих лицензиями на разработку месторождений и добычу полезных ископаемых;

2) в срок до 1 мая 2019 года разработать и внести в Правительство Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики, предусматривающий в обязательном порядке:

- приобретение горнодобывающими компаниями не менее 80% товаров и услуг на территории Кыргызской Республики, за исключением случаев, когда такие товары или услуги не производятся на территории Кыргызской Республики;

- найм не менее 85% работников из числа граждан Кыргызской Республики от общей штатной численности персонала, задействованного в работах на территории Кыргызской Республики;

3) в срок до 1 марта 2019 года создать и разместить на ведомственном сайте открытый для общественности электронный реестр выданных лицензий, в том числе отражающий:

- процесс подачи заявки на выдачу лицензии и ее дальнейшее рассмотрение до вынесения решения комиссией Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики;

- текущую ситуацию по всем выданным лицензиям;

- выполнение обязательств компаниями по заключенным лицензионным соглашениям;

4) закрепить кураторство по каждому месторождению, определенному Перечнем месторождений полезных ископаемых общегосударственного значения, выставляемых на конкурс, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики "О положении дел в горнодобывающей отрасли и перспективах развития" от 13 июня 2013 года № 350, за заместителями председателя ГКПЭН с возложением персональной ответственности за эффективность их работы;

5) в срок до 1 марта 2019 года во взаимодействии с Министерством экономики Кыргызской Республики, Национальным институтом стратегических исследований при Президенте Кыргызской Республики и Агентством по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики внести в Правительство Кыргызской Республики предложения по улучшению инвестиционной привлекательности горнодобывающей отрасли Кыргызской Республики и защите инвесторов;

6) в срок до 1 мая 2019 года во взаимодействии с Министерством образования и науки Кыргызской Республики:

- обеспечить принятие нормативных правовых актов по внедрению механизмов целевой подготовки, предоставления образовательных грантов, кредитов на получение высшего образования для выпускников средних школ сельских и отдаленных районов по специальностям, связанным с горнодобывающей отраслью и разработкой/освоением месторождений полезных ископаемых;

- рассмотреть вопрос о целесообразности преобразования Института горного дела и горных технологий имени академика У. Асаналиева, являющегося структурным подразделением Кыргызского государственного технического университета им. И. Разакова, в самостоятельное высшее учебное заведение.

Предложить Верховному суду Кыргызской Республики провести обзор и анализ судебной практики по вопросам рассмотрения споров в сфере недропользования и обеспечить проведение заседания Пленума Верховного суда Кыргызской Республики по вопросам обобщения судебной практики и дачи судам соответствующих разъяснений в части применения законодательства при разрешении споров в сфере недропользования.

Министерству внутренних дел Кыргызской Республики, Государственному комитету национальной безопасности Кыргызской Республики и Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) активизировать оперативно-розыскные мероприятия, направленные на:

- выявление и пресечение совершенных/совершаемых преступлений и проступков в сфере недропользования, в том числе связанных с коррупционными проявлениями и хищением полезных ископаемых, а также с выдачей лицензий на разработку/освоение месторождений полезных ископаемых (включая факты незаконной выдачи лицензий лицам, аффилированным с государственными служащими ГКПЭН или другими государственными органами), акцентируя внимание на руководителях высшего, старшего и среднего звена, и пресечение совершения тяжких и особо тяжких должностных преступлений;

- пресечение незаконной добычи полезных ископаемых;

- выявление лиц, занимающихся подстрекательством и организацией массовых беспорядков среди местного населения с целью остановки деятельности горнодобывающих компаний, и привлечение их к уголовной ответственности;

- нейтрализацию деятельности и влияния членов организованных преступных групп на разработку месторождений;

- пресечение незаконного вывоза руд, концентратов и отходов, содержащих драгоценные металлы и сопутствующие извлекаемые металлы, с территории Кыргызской Республики.

Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики:

- в срок до 28 февраля 2019 года организовать проведение инвентаризации всех уголовных дел, возбужденных по фактам совершения преступлений в сфере недропользования, установить причины необоснованного приостановления, прекращения или затягивания сроков следствия. В случае выявления нарушений дать юридическую оценку действиям соответствующих должностных лиц с внесением актов прокурорского реагирования и принятием мер по возобновлению уголовного преследования и направлению указанных уголовных дел в судебные органы;

- сформировать межведомственную рабочую группу из числа сотрудников Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики, Аппарата Правительства Кыргызской Республики, Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики, Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) для проверки законности и обоснованности всех выданных лицензий на месторождения, содержащие запасы золота.

Государственным органам, задействованным в реализации настоящего решения Совета безопасности Кыргызской Республики, ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в секретариат Совета безопасности Кыргызской Республики информацию о ходе его исполнения.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретариат Совета безопасности Кыргызской Республики и отдел политики стратегического развития, экономики и финансов Аппарата Президента Кыргызской Республики.