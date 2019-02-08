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Игры с законом. Финпол расследует уголовное дело против судьи

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Государственной службой по борьбе с экономическим преступления при Правительстве Кыргызской Республики расследуется уголовное дело в отношении бывшего судьи Межрайонного суда г.Бишкек "Н.Ж." по фактам злоупотребления должностным положением и вынесением заведомо неправосудного судебного акта.

Так, в ходе следствия стало известно, что ранее между ОсОО "Г.Э." и ОсОО "ЭДС" был заключен договор купли-продажи, на основании которого недвижимое имущество с земельным участком, расположенным по адресу г.Бишкек ул.Скрябина 45-45 "А", было передано с правом собственности ОсОО "ЭДС".

Далее, было установлено, что на вышеуказанное недвижимое имущество по уголовным делам были наложены аресты, и по решению суда имущество подлежало конфискации в доход государства.

Однако судья межрайонного суда г.Бишкек "Н.Ж.", злоупотребляя своим служебным положением и действуя вопреки интересов государства, используя свои властные полномочия, вынес заведомо неправосудное решение, выразившееся в расторжении вышеуказанного договора купли-продажи, заключенного между указанными ОсОО, и признании права собственности за ОсОО "Г.Э." с последующей регистрацией в соответствующем органе.

Кроме того, незаконно снял ранее наложенные по уголовным делам аресты, что повлекло за собой перепродажу третьим лицам подлежащего конфискации имущества в доход государства.

По указанному факту Дисциплинарной комиссией при Совете Судей Кыргызской Республики дано согласие на привлечение к уголовной ответственности судьи межрайонного суда г.Бишкек "Н.Ж."

В настоящее время ГСБЭП при ПКР ведется досудебное производство, сообщает пресс-служба Финпола.


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URL: https://www.vb.kg/376643
Теги:
суд, Финполиция, ГСБЭП, Кыргызстан, уголовное дело
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