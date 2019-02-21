Налаживание позиций по "Кумтору" привлечет в страну инвесторов

Приток прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан сократился на 31,5 процента. Об этом на недавнем заседании фракции СДПК сообщил министр экономики Олег Панкратов.

- За девять месяцев 2018 года в республику поступило 344,8 миллиона долларов, что на 31,5 процентов меньше аналогичного периода 2017 года. Основными факторами такого сокращения являются санкции, сложности в торговле, напряженность с местным населением, судебные дела, - отметил министр.

Зарубежный бизнес и инвесторы всегда выбирали в качестве "лакмусовой бумажки" нашего инвестклимата "Кумтор", отметил VB.KG экономист Нурлан Алиев.

- А для канадского инвестора главное, чтобы в полном объеме исполнялись соглашения и была поддержка со стороны властей страны. В последнее время наша республика очень часто денонсировала различные договоренности, фигурировала в различных международных судах и разбирательствах. Причем, на фоне систематических политических "заигрываний" с инвесторами. Как итог – значительное снижение их притока. Особенно это касается бизнеса из Европы, США, Японии и даже России и КНР, - подчеркнул Алиев.

Горнодобывающая отрасль всегда была главной составляющей для нашей экономики со стороны промышленного сектора, считает экономист.

- Это, прежде всего, налоги в бюджет страны и рабочие места для жителей регионов. Последнее особенно важно, так как с трудовой деятельностью в отдаленных селах большая проблема. Немалую помощь им оказывает и социальная ответственность такого бизнеса, например, в развитии инфраструктуры и ее поддержке. А значит, от того, придет ли в Кыргызстан надежный инвестор, непосредственно зависит благополучие кыргызстанцев и экономическое в частности. И думаю, после того, как ранее и президент страны взял на контроль дальнейшую работу Кумтора, потенциальный иностранный бизнес будет куда чаще рассматривать Кыргызстан в качестве площадки для вложения своего капитала, - заключил эксперт.

Согласны с его позицией и простые кыргызстанцы. Вот один из комментариев, пришедший в редакцию VB.KG.

- Горняки не бандиты, не мошенники. Они тяжёлым трудом зарабатывают себе на хлеб, перечисляют в казну налоги, подоходные сборы, а в ответ им чаще всего депутаты "делают нервы". Поэтому хорошо, что президент озвучил такую позицию, - написали они.