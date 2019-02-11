Кто войдет в новую коалицию, и кто возглавит новое правительство?

На прошлой неделе парламентская фракция СДПК поставила правительству "неуд" по привлечению инвестиций. По мнению депутатов, нужно еще и рассмотреть ответственность чиновников.

Что правительству Абылгазиева осталось недолго, разговоры идут уже давно. Но вот эти высказывания на парламентской сессии дали основания полагать, что процесс отставки правительства уже запущен.

Каких политических раскладов ждать Кыргызстану, VB.KG рассказал политолог Марс Сариев. Он сразу отметил, что весна на подходе, и скорее всего, правительство отдадут в жертву для снятия накала.

- В итоге все политические группы будут заняты формированием нового кабмина и коалиции. Тем более, что последняя тоже не работает. А это, в свою очередь, может спровоцировать парламентский кризис. В целом же все будут заняты новыми постами и перестановками. А значит, можно будет перескочить опасный весенний период.

- Марс Осмонкулович, при отставке правительства однозначно встанет вопрос о новом премьер-министре страны. Кто это, по-вашему, может быть?

- Очень интересные технологические ходы сейчас предпринимает депутат Мирлан Бакиров. Ранее он выставил на общественное обсуждение законопроект, в котором предлагал наделить полномочиями всех "экс" глав кабмина. Это вызывало большой градус недовольства в обществе. Подобными идеями он целенаправленно формирует отрицательное отношение к экс-премьерам: Темиру Сариеву, Омурбеку Бабанову и даже экс-главе Совбеза Адахану Мадумарову – главным возможным кандидатам на эту должность. Логика проста - идет борьба за премьерский пост. И в данном случае пометку "экс" не имеет, скажем, Бакыт Торобаев. Таким образом он выбивается из общественного поля и "пробивается" на премьерский пост. Плюс играет в пользу его кандидатуры и его опыт предпринимательской деятельности. Это не единственный пример. Думаю, подобные движения будут происходить и в других партиях.

- Вы затронули тему неэффективной работы коалиции. При развале правительства в любом случае будет образовано новое парламентское большинство. Кто в него войдет, и каковы шансы СДПК с учетом происходящего внутрипартийного раскола?

- Пока на этот вопрос ответить сложно. Сейчас все фракции конформистские, поэтому захотят войти, и имеют такую возможность в принципе все фракции. войти в него могут все. СДПК, действительно, раскалывается, но я не вижу тех, кто захочет стать оппозицией.

Примечательно, что именно сейчас на процессы, происходящие в Жогорку Кенеше, влияет и Россия. Нынешний олигархический парламент ни за что не отдаст своих позиций накануне прихода в республику российского бизнеса. А он придет - вместе или после визита Владимира Путина. Таким образом стратегический партнер подставляет плечо поддержки и фактически отодвигает Китай, который стоит на первом месте по капиталовложениям. К тому же, это дает действующей власти шанс выскочить из сложившейся ситуации.

- Как вы оцениваете работу нынешнего кабинета министров? Насколько он эффективно работал, на ваш взгляд?

- По правде сказать, действий системного характера от них, действительно, не поступало. Однако повторюсь, Абылгазиев и кабмин станут громоотводом, который должен будет снять накал в обществе. Думаю, премьер уже и сам понимает обреченность своего правительства. Конечно, не исключено, что все еще смогут переиграть. Но мне лично кажется, это произойдет либо перед приездом Путина, либо после его визита. Однако считаю, что смены кабинета министров избежать не получится. Он явно не тянет, а большой российский бизнес-пакет априори приводит к мысли, что на посту главы кабмина захотят увидеть более энергичного менеджера.

- Если одна из фракций уже поставила неудовлетворительную оценку одной из сфер деятельности правительства, может ли это говорить о начале его отставки?

- Раз парламент поднял этот вопрос и поставил "неуд" по привлечению инвестиций, значит, отмашка дана. Это только первый выстрел. Но здесь показательно то, что инициатива исходила от основной фракции ЖК - СДПК, - подчеркнул в заключение беседы политолог.