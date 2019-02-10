Погода
$ 69.74 - 69.89
€ 78.92 - 79.55

Напился, пошел в туалет, умер от переохлаждения

2644  0
- Елена Цой
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По факту опубликованном в одной из средств массовой информации по факту смерти 26-летнего парня в Жайылском районе ГУВД Чуйской области сообщает:

9 февраля 2019 года в дежурную часть ОВД Жайылского района поступило сообщение об обнаружении трупа парня в одном из каналов расположенных на окраине села Эриктуу. Данный факт зарегистрирован в ОВД Жайылского района. На место сразу же был осуществлен выезд следственно-оперативной группы, где по приезду на место было обнаружено труп молодого парня без каких либо признаков насильственной смерти.

В ходе судебного производства сотрудниками милиции было установлена личность погибшего, им оказался 26-летний житель села Степное М.М. Также было установлено, что 8 февраля 2019 года погибший парень со своими друзьями праздновал день рождения одного из друзей в городе Кар-Балта, где они распивали спиртные напитки, после чего возвращаясь домой. Погибший попросил остановить автомашину, пояснив тем, что хотел сходить в уборную, выйдя из автомашины его долго не было, после чего его приятели начали искать его, но найти не смогли. На следующий день они начали искать погибшего вместе с его братом, и обнаружили его тело и сообщили в милицию.

В настоящее время по предварительной версии судебно-медицинского исследования тела, смерть 26-летнего М.М., наступила от общего

переохлаждения.

Досудебное производство продолжается.

Фото иллюстративное


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376672
Теги:
алкоголь, погибшие, Чуйская область, Кыргызстан, следствие, ГУВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  