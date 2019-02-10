Напился, пошел в туалет, умер от переохлаждения

По факту опубликованном в одной из средств массовой информации по факту смерти 26-летнего парня в Жайылском районе ГУВД Чуйской области сообщает:

9 февраля 2019 года в дежурную часть ОВД Жайылского района поступило сообщение об обнаружении трупа парня в одном из каналов расположенных на окраине села Эриктуу. Данный факт зарегистрирован в ОВД Жайылского района. На место сразу же был осуществлен выезд следственно-оперативной группы, где по приезду на место было обнаружено труп молодого парня без каких либо признаков насильственной смерти.

В ходе судебного производства сотрудниками милиции было установлена личность погибшего, им оказался 26-летний житель села Степное М.М. Также было установлено, что 8 февраля 2019 года погибший парень со своими друзьями праздновал день рождения одного из друзей в городе Кар-Балта, где они распивали спиртные напитки, после чего возвращаясь домой. Погибший попросил остановить автомашину, пояснив тем, что хотел сходить в уборную, выйдя из автомашины его долго не было, после чего его приятели начали искать его, но найти не смогли. На следующий день они начали искать погибшего вместе с его братом, и обнаружили его тело и сообщили в милицию.

В настоящее время по предварительной версии судебно-медицинского исследования тела, смерть 26-летнего М.М., наступила от общего

переохлаждения.

Досудебное производство продолжается.

Фото иллюстративное