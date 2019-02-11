Граждане Нигерии пытались незаконно попасть на территорию Кыргызстана

6 февраля 2019 года ГКНБ совместно с ГПС КР на КПП "Манас-аэропорт" при прохождении пограничного контроля были выявлены граждане Нигерии Икене Анайо, 1979 г.р. (Ekene Аnауо) и Карим Ахмед Оламилекан, 1997 г.р. (Karim Ahmed Olamilekan), прибывшие международным авиарейсом, которые пытались незаконно пересечь государственную границу с использованием поддельных распечаток электронных виз КР.

Так, внедренная недавно Единая система учета внешней миграции (ЕСУВМ) выявила несоответствие электронных виз КР у вышеуказанных лиц.

По результатам выяснения всех обстоятельств, они были депортированы из страны.

В настоящее время запланированы работы по внедрению второго этапа ЕСУВМ, что позволит создать действенный контроль в сфере внешней миграции, министерствам и ведомствам осуществлять анализ миграционной ситуации в республике.