Выяснить, выписали ли тебе штраф за нарушение ПДД, можно будет онлайн

С завтрашнего дня водители начнут получать "письма счастья" о нарушениях ПДД. При этом автовладельцы могут самостоятельно проверить наличие или отсутствие штрафов на сайте www.egov.kg.

Государственный комитет информационных технологий и связи выпустил для водителей видеоинструкцию, в которой подробно рассказывается, как получить нужную информацию.

- Необходимо зайти в услугу "Проверка штрафов ПДД", далее перейти к формированию запроса. Введите ПИН гражданина или ИНН юридического лица, на который оформлено транспортное средство, а также регистрационный номер авто. В случае наличия нарушения ПДД будет представлена подробная информация и его фото фиксация. Скачайте копию постановления, на котором указан код оплаты, - проинформировали в Госкомсвязи.

Напомним, 12 февраля в Кыргызстане запускают первый этап проекта "Безопасный город", в рамках которого на оживленных перекрестках и вдоль дорог установят камеры фиксации нарушений ПДД.