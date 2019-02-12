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Выяснить, выписали ли тебе штраф за нарушение ПДД, можно будет онлайн

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- Екатерина Улитина
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С завтрашнего дня водители начнут получать "письма счастья" о нарушениях ПДД. При этом автовладельцы могут самостоятельно проверить наличие или отсутствие штрафов на сайте www.egov.kg.

Государственный комитет информационных технологий и связи выпустил для водителей видеоинструкцию, в которой подробно рассказывается, как получить нужную информацию.

- Необходимо зайти в услугу "Проверка штрафов ПДД", далее перейти к формированию запроса. Введите ПИН гражданина или ИНН юридического лица, на который оформлено транспортное средство, а также регистрационный номер авто. В случае наличия нарушения ПДД будет представлена подробная информация и его фото фиксация. Скачайте копию постановления, на котором указан код оплаты, - проинформировали в Госкомсвязи.

Напомним, 12 февраля в Кыргызстане запускают первый этап проекта "Безопасный город", в рамках которого на оживленных перекрестках и вдоль дорог установят камеры фиксации нарушений ПДД.


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URL: https://www.vb.kg/376694
Теги:
Госагентство связи, нарушения, ПДД, штраф, Бишкек, Кыргызстан, Безопасный город
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Комментарии
Руслан
13.02.2019, 00:52

А где можно опротестовать постановление??

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ВАЛЯ
13.02.2019, 12:57

Надо ийдти по этому пути не сбовляя ход, ЕЩЕ КАМЕР ЕЩЕ ЕЩЕ ! ! 

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Иудей
13.02.2019, 17:38

Нарушитель не платит, а штраф придет к старому владельцу. А владельца то давно нет в стране или в живых.

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Баатырбек
13.02.2019, 18:07

привет всем этот сайт не работает не выдает и не показывает штрафы я вчера утром специально нарушил 5 пунктов ПДД и уже вторые сутки ничего нет значит ребята ничего не надо боятся. эти камеры которые висят они только обзорные для нарушений она не подходит для него отдельная камера нужна, а вот триноги которые переносят вот они конкретно снимают для штрафов

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