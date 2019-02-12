Минфин утверждает, что задержек по выплатам зарплаты учителям и врачам нет

Центральное казначейство Министерства финансов Кыргызской Республики заявляет, что нет задержек по выплатам заработной платы учителям средних школ, врачам и преподавателям вузов, пенсий и пособий.

По отчетным данным, за период с 8 января по 11 февраля 2019 года кассовые расходы по статьям заработная плата и отчисления в Социальный фонд Кыргызской Республики составили:

Министерство образования и науки КР (подведомственные учреждения) - 1 млрд 387,7 млн сомов;

Министерство здравоохранения (подведомственные учреждения) – 84,7 млн сомов;

Министерство труда и социального развития (пособия) – 1 млрд 210,7 млн сомов.

Наряду с этим, из республиканского бюджета перечислены трансферты Социальному фонду Кыргызской Республики для выплаты пенсий в сумме 2 млрд 853,2 млн сомов и Фонду обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики в сумме 1 млрд 356,5 млн сомов.

Министерство финансов КР просит граждан относительно по выплатам заработной платы государственным учреждениям доверять официальным сообщениям ведомства и публикациям официальных информационных сайтов.