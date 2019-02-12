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Минфин утверждает, что задержек по выплатам зарплаты учителям и врачам нет

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- ВБ
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Центральное казначейство Министерства финансов Кыргызской Республики заявляет, что нет задержек по выплатам заработной платы учителям средних школ, врачам и преподавателям вузов, пенсий и пособий.

По отчетным данным, за период с 8 января по 11 февраля 2019 года кассовые расходы по статьям заработная плата и отчисления в Социальный фонд Кыргызской Республики составили:

Министерство образования и науки КР (подведомственные учреждения) - 1 млрд 387,7 млн сомов;

Министерство здравоохранения (подведомственные учреждения) – 84,7 млн сомов;

Министерство труда и социального развития (пособия) – 1 млрд 210,7 млн сомов.

Наряду с этим, из республиканского бюджета перечислены трансферты Социальному фонду Кыргызской Республики для выплаты пенсий в сумме 2 млрд 853,2 млн сомов и Фонду обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики в сумме 1 млрд 356,5 млн сомов.

Министерство финансов КР просит граждан относительно по выплатам заработной платы государственным учреждениям доверять официальным сообщениям ведомства и публикациям официальных информационных сайтов.


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URL: https://www.vb.kg/376706
Теги:
бюджет, зарплата, Кыргызстан, учителя, врачи, Министерство финансов, Социальный фонд
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Комментарии
руся
12.02.2019, 16:27

Хорошие новости, а то во времена Атамбаева Часто задерживали зарплату, нужно было просить у знакомых или брать на проценты деньги завышенными ценами и погашать кредиты

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Aijamal
12.02.2019, 19:44

Картинка с деньгами соответствует реальности ,ведь з/п как раз около 4 тысяч

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неправда
13.02.2019, 08:59

Информация от врачей совсем другая

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