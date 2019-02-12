Кто из судей, прокуроров ответит за дела политзаключенных?

Сегодня в Бишкеке прошел Круглый стол по делу политических заключенных, участниками которого была принята резолюция.

В Кыргызстане суды не оправдывают политических заключённых по одной причине. Чтобы следователи, прокуроры и судьи не понесли ответственности за допущенные нарушения при ведении этих дел. Об этом сегодня на Круглом столе, посвященном политическим заключенным, заявил экс-депутат, член "Народного парламента" Тойгонбек Калматов.

По его словам, суды, прокуратура и ГКНБ при экс-президенте превратились в мафиозную единую структуру.

- Они все друг друга поддерживали, и во главе этой структуры стоял глава ГКНБ Сегизбаев Абдил. Я точно знаю, что по моей судьбе между первым его замом и им самим шел спор. Первый его спрашивал, как можно сажать бездоказательно аксакала. На что ему Сегизбаев ответил, что на это есть установка Белого Дома. То есть даже внутри ГКНБ было недовольство его действиями, но он был уверен, что если даже эти все высосанные из пальца дела попадут в прокуратуру и суды, то там примут нужные им решения. Поэтому мы требуем - они должны нести ответственность перед законом. Поскольку они нарушали и топтали права человека, - сказал Калматов.

Экс-депутат уверен, что Алмазбек Атамбаев хотел устранить его по трем причинам.

- Первая причина заключается в том, что я возглавлял инициируемую "Народным парламентом" комиссию по изучению деятельности серых кардиналов в окружении экс-президента. Тогда мы раскрыли очень много коррупционных схем. Вторая – именно я создал партию СДПК, но в 1993 году я передал им все дела партии. Это я озвучил в одном из своих интервью, и он, видимо, побоялся, что будут оспаривать его авторство. Третья – мы с ним были депутатами 2 созыва и поэтому друг друга прекрасно знали. Поэтому он побоялся, что я раскрою членам "Народного парламента" нелицеприятные стороны его жизни, - добавил он.

Отметим, сегодня в Бишкеке прошел Круглый стол по делу политических заключенных, участниками которого была принята резолюция. В частности было принято решение обратиться к президенту с просьбой создать комиссию из юристов для пересмотра уголовных дел политически осужденных.

Напомним, 12 мая 2016 года лидеры объединения "Народный парламент" Бекболот Талгарбеков, Торобай Колубаев, Марат Султанов и Тойгонбек Калматов были задержаны сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности по подозрению в приготовлении к захвату власти.

В 2017 году Первомайский райсуд Бишкека вынес приговоры в отношении них. Талгарбеков и Колубаев были осуждены на 14 лет заключения в колонии, Султанов приговорен к 10 годам лишения свободы. Калматов получил 5 лет условно.