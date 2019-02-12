"Безопасный город". Шокирующие итоги первого дня

С сегодняшнего дня в Кыргызстане начал работать проект "Безопасный город". Редакция VB.KG выяснила, как новая система входит в повседневную жизнь кыргызстанцев.

Меньше нарушений ПДД

В ГУОБДД отчитались, что оборудование работает без сбоев, камеры и программное обеспечение как положено фиксируют нарушения правил дорожного движения.

Под вечер весь руководящий состав ГУОБДД собрался на совещание для обсуждения работы нового проекта. Официально в пресс-службе заявили, что никаких проблем и сбоев в работе оборудования нет. Однако от детальных комментариев отказались.

- В ближайшее время мы подсчитаем число нарушений, пока же сложно сказать, стало их больше или меньше, - рассказали в пресс-службе ГУОБДД.

Сайт госсуслуг не выдержал

В первый день работы проекта "Безопасный город" портал государственных услуг не выдержал наплыва посетителей, желающих проверить наличие штрафов за нарушения ПДД.

- Портал не выдерживает количества запросов. Доходит до 1000 запросов в час. Сейчас специалисты подведомственного подразделения "Транском" занимаются расширением канала, чтобы база по проверке наличия или отсутствия штрафов заработала стабильно, - прокомментировали в пресс-службе Государственного комитета связи и информационных технологий.

Отметим, что пока системы фото- и видеофиксаций нарушений работают только в Бишкеке и Чуйской области, поэтому в будущем число желающих узнать о своих нарушениях будет увеличиваться.

Триумф бишкекских маршруточников

Никто не думал, что настанет день, когда горожане будут хвалить бишкекских маршруточников. Однако сегодня, 12 февраля, этот момент настал. Дисциплинированность работников общественного транспорта особенно бросалась в глаза на фоне их недавних лихих выходок на дорогах. Пользователи заполнили социальные сети видеодоказательствами примерного поведения водителей бусов.

Пробки на дорогах

Движение на дорогах заметно усложнилось. Во-первых, потому, что водители на "Безопасных" перекрестках, то есть на тех, где установлены камеры фиксации нарушений, не пытались проскочить. А останавливались за несколько секунд до смены сигнала светофора. Во-вторых, изменились правила поворота. Теперь на крупных перекрестках Чуй - Курманжан Датка и Жибек Жолу - Фучика, поворачивать можно только с одного ряда, а не с двух, как это было раньше. В итоге некоторым пришлось потерять 20-30 лишних минут на дорогу. Кроме того, второстепенные улицы заполнились автомобилями, объезжающими перекрестки с камерами.

Напомним, проект "Безопасный город" в Кыргызстане пытались запустить с 2011 года. Несколько попыток привели к судебным разбирательствам и громким скандалам. 12 февраля 2019 года проект все-таки начал работать. Его запустил Госкомитет связи совместно с российской компанией "Вега". На первом этапе камеры фото- и видеофиксации установлены на 10 перекрестках в Бишкеке и на 17 рубежах в Чуйской области. Кроме того, нарушения фиксируют 20 передвижных комплексов.