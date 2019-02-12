Погода
$ 69.72 - 69.84
€ 78.81 - 79.54

"Безопасный город". Шокирующие итоги первого дня

17057  24
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С сегодняшнего дня в Кыргызстане начал работать проект "Безопасный город". Редакция VB.KG выяснила, как новая система входит в повседневную жизнь кыргызстанцев.

Меньше нарушений ПДД

В ГУОБДД отчитались, что оборудование работает без сбоев, камеры и программное обеспечение как положено фиксируют нарушения правил дорожного движения.

Под вечер весь руководящий состав ГУОБДД собрался на совещание для обсуждения работы нового проекта. Официально в пресс-службе заявили, что никаких проблем и сбоев в работе оборудования нет. Однако от детальных комментариев отказались.

- В ближайшее время мы подсчитаем число нарушений, пока же сложно сказать, стало их больше или меньше, - рассказали в пресс-службе ГУОБДД.

Сайт госсуслуг не выдержал

В первый день работы проекта "Безопасный город" портал государственных услуг не выдержал наплыва посетителей, желающих проверить наличие штрафов за нарушения ПДД.

- Портал не выдерживает количества запросов. Доходит до 1000 запросов в час. Сейчас специалисты подведомственного подразделения "Транском" занимаются расширением канала, чтобы база по проверке наличия или отсутствия штрафов заработала стабильно, - прокомментировали в пресс-службе Государственного комитета связи и информационных технологий.

Отметим, что пока системы фото- и видеофиксаций нарушений работают только в Бишкеке и Чуйской области, поэтому в будущем число желающих узнать о своих нарушениях будет увеличиваться.

Триумф бишкекских маршруточников

Никто не думал, что настанет день, когда горожане будут хвалить бишкекских маршруточников. Однако сегодня, 12 февраля, этот момент настал. Дисциплинированность работников общественного транспорта особенно бросалась в глаза на фоне их недавних лихих выходок на дорогах. Пользователи заполнили социальные сети видеодоказательствами примерного поведения водителей бусов.

Пробки на дорогах

Движение на дорогах заметно усложнилось. Во-первых, потому, что водители на "Безопасных" перекрестках, то есть на тех, где установлены камеры фиксации нарушений, не пытались проскочить. А останавливались за несколько секунд до смены сигнала светофора. Во-вторых, изменились правила поворота. Теперь на крупных перекрестках Чуй - Курманжан Датка и Жибек Жолу - Фучика, поворачивать можно только с одного ряда, а не с двух, как это было раньше. В итоге некоторым пришлось потерять 20-30 лишних минут на дорогу. Кроме того, второстепенные улицы заполнились автомобилями, объезжающими перекрестки с камерами.

Напомним, проект "Безопасный город" в Кыргызстане пытались запустить с 2011 года. Несколько попыток привели к судебным разбирательствам и громким скандалам. 12 февраля 2019 года проект все-таки начал работать. Его запустил Госкомитет связи совместно с российской компанией "Вега". На первом этапе камеры фото- и видеофиксации установлены на 10 перекрестках в Бишкеке и на 17 рубежах в Чуйской области. Кроме того, нарушения фиксируют 20 передвижных комплексов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376718
Теги:
Госагентство связи, нарушения, ПДД, Бишкек, Кыргызстан, Безопасный город, ГУОБДД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Бакыт
12.02.2019, 21:11

Пускай откроют на широких улицах поворот со второй полосы, а то дебилизм получается уже. И так дышать нечем. Головой думайте, гаишники

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Ботя
12.02.2019, 21:49

Нужно внедрить следующие новшества:

1) Разрешить поворот направо при красном свете для тех, кто стоит в крайнем правом ряду. Но с условием, что они должны пропускать пешеходов вначале перед собой,а потом,если никого нет, поворачивать на красном свете. Тогда будет работать РАЗГРУЖАЕМОСТЬ дорог, чем "зря" стоять как все, если справа есть возможность авто уехать с этого места дальше..

2) На загруженных участках и перекрестках дорог при повороте налево нужно открыть параллельный, в ДВА ряда поворот налево! Тоже для разгрузки дорог... Иначе, накопление автомашин на поворот из-за одного только ряда налево будет опережать установленное время светофора для поворота. В итоге - будут заторы, участятся нарушения правил ПДД, так как водилам .... "придется нарушать",  а не то, что "хочется нарушать"!

3) Работу светофоров на основных дорогах перестроить так, чтобы утром зеленый свет работал больше по времени  на режим "в город", чем на "из города". Это с 7 ч. до 10 часов утра.

А вот вечером все работает в обратном режиме: с 16 ч. до 20 ч.зеленый свет работает дольше на режим "выезд из города". Уменьшив время светофора на "въезд в город"...

К примеру: если раньше в каждом направлении светофор меняет света с красного на зеленый по половине времени (50 на 50), то сейчас утром зеленый свет работает на 65 процентов времени, оставив 35 процентов в противоположный режим. И то же самое вечером, но только 65 процентов времени - на выезд из города.

Долго говорить... Думаю, потребуется еще 10 лет, прежде чем Правительство сможет "переварить" эту логику в голове...

То что сегодня внедряется по дорогам, то люди в Бишкеке говорили еще в 2011 году!!!! Но ни Правительство, ни МВД. Ни ГАИ МВД КР и другие кураторы реформ по дорогам  никак не могли понять, чего от них хотят инициаторы изменений по правилам дорог, по реформам дорог..А прошло вот 7 лет, то наконец-то все делается. Но делается только 30 процентов из того, что просили делать  в 2011 году!!!! Да и то со многими косяками и ошибками!!!

.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
123
12.02.2019, 21:53


поворачивать можно только с одного ряда, а не с двух, как это было раньше

За откат наняли непонятную "Вегу", которая не в состоянии реализовать фиксацию нарушений при существующих правилах и теперь все правила будем подстраивать под "Вегу"? Тогда, может, ну её нафиг эту видеофиксацию, посадим контроллёра на каждом перекрёстке и автомобили должны будут притормаживать и брать билетик. Город встанет, зато нарушей не будет и "Веге" проще.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Ника
12.02.2019, 22:12

Наша сначала делают а потом уже думают. Повторяют за развитыми городами в которых развита дорожная инфраструктура. Куда нам такие новшества?! У нас дороги на бричку с ослом расчитаны, узенькие, 15 секунд на поворот, 3 машины проскочат остальные стоят, пробки на поворотах страшные! Обеспечите город дорогами, а потом уже внедряйте что вам в голову взбредет! Идиотизм в полном смысле слова. Бабки решили лопатами грести, не о заторах говорят, не о том что нужно решать а подстывают сколько денег собрали за день. Эволюция мимо пробежала, с ишака в кресло министра перепрыгнули.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Бричкамен
12.02.2019, 22:32

Отлично, проект супер, дело не в дорогах, а кто на них ездит.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Ася
12.02.2019, 22:42

В развитых автомобильных странах любое новшество внедряется чуть ли  не в течение одной-двух недель! Или новые дороги, или новое правило, или знаки, или маршруты движения...Проверено, и известно всем.

Даже те же смартфоны сегодян внедряются чуть ли не в  течение 1 месяца во  всех концах Света, включая на территории откровенно первобытных племен людей в Амазонии или Папуасии...Индейцы, голые насквозь с висящими между ног яйцами - и то получают быстро в руки новые смартфоны,хотя всего другого у них нет вообще!

Но у нас обязательно должно пройти нудное, тяжелое, скандальное, ничем не объяснимое "энное время "ДУМАНИЯ" (ОСОЗНАНИЯ!) перед тем, как наконец-то, но с  горем пополам пришло такое время новшеств! Хотя бы по этим нашим дорогам...

Как практика показывает, унас заняло ровно 27 лет с 1991 года, пока наши политики смогли кое-как,с горем пополам, наконец-то приступить к переменам на дорогах!.. И еще неизвестно,сколько времени (горя, скандалов, уголовных дел, посадок, непоняток) займет время "приживаемости" к новым условиям! Наверное, еще 20 лет,если не позже!

Вот в чем беда людей из за своих правителей и руководителей...У нас пока люди не будут долбить по носу политиков и  чиновников к новшествам - никто шевелиться не будет!

0
Цитировать
Жалоба модератору
зап/части для ТНВД -
12.02.2019, 22:49
Карма: +75
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 117
Минусов: 42
Комментариев: 165

Самое время на велосипеды пересесть!!!!!!!!!!

Иначе суды будут работать КРУГЛОСУТОЧНО............

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Gang Ma-Den-luy
12.02.2019, 23:31
Карма: +46
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 54
Минусов: 8
Комментариев: 46

Зря убрали знак на двойной поворот с улиц чуй и 7 апреля. Теперь там пробки до айтматова будут.и восток5 весь от смога задохнется.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Водитель
12.02.2019, 23:46

"Ботя" написал все верно. Кто из руководства не понял,пусть два раза прочитают.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Пшеход
13.02.2019, 02:06

Сейчас практически на любой улице и дороге на одной стороне есть по ДВЕ полосы дял езды. А это значит, что на повороте налево можно разрешить не одну полосу, а поворот в ДВе полосы, чтобы на эти 2 линии как раз и въехали параллельно две автомашины! 

А то, что сделали все наоборот - убрав разрешение на два, но оставив одну полосу для поворота, я понмаю так, что ГАИ оставило себе кормежку и шанс ловить тут рыбку в мутной воде! Тут важнее разрядить дорогу, дать людям разъехаться побыстрей с места, разгрузить прекресток.. Нет, они сделали все наоборот! Каким местом они думают - трудно сказать! Но ясно одно, что не головой думали, а другим местом!..

Оставив одну полосу для поворота налево правительство (ГАИ) невольно провоцирует водителей на нарушения! С ездой на краснывй свет, по остаточной светофора... Явно видно, что наточены на сбор денег, а не на разгружаемость дорог и безопасность водил и авто!

ПРИДУРКИ!

0
Цитировать
Жалоба модератору
Особое мнение
13.02.2019, 02:33

За всей этой шумихой о Безопасном Городе почти незаметно прошла основная махинация наших власть имущих аффилированных с концерном "Вега". Отчетливо понимая что сильно душить и так нищий народ новыми штрафами чревато очередным восстанием, основное бремя по пополнению кассы "штрафным налом" они возложили на и так дырявый бюджет. Никто не обратил внимание на абсурдные цифры штрафов для юридических лиц, минимальная отметка которых начинается от 5000 сом. За превышение на 20 км/час 13000 сом, далее уже 23000(!)сом. Ну и какая разница, к нам это отношение не имеет скажите Вы. Но нет, это имеет прямое отношение к бюджетным деньгам, а значит заденет всех. Увидев такие цифры частные фирмы уже спешно начали переоформлять свой автопарк на учредителей и их родственников. Очень скоро штрафы для юрлиц будут платить только бюджетные организации. А в бюджете не заложены расходы на штрафы, так что госорганизации, а это школы,больницы,воинские части и прочие участники дорожного движения с двумя буквами на госномере будут сначала исправно платить штраф, а потом яростно судится со своим водителем. Судебная тяжба с нищим водителем может затянуться на годы, а денег в бюджете уже не будет. Значит надо будет где-то экономить, затягивать пояса. А в ситуации с нашими бюджетными организациями "затягивание поясов" как всегда будет за счёт народа. Вот такая вот грустная реальность.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
///
13.02.2019, 05:55

В основном Безопасным городом недовольны те, кто купил права, но ПДД до сих пор не выучил. Для них теперь реальная попа наступила. Купили за 100$, а это 3 штрафа. Думали сэкономили, а теперь попадос на пару штук баксов, пока не переучатся.

Зато маршрутки порадовали. Вот им надо отдельное спасибо сказать. Хороший пример для всего Кыргызстана.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Алибек Беккулов
13.02.2019, 08:01
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 1
Минусов: 0
Комментариев: 2

Вы представляете СКОЛЬКО денег проходило мимо казны в карман МВД ?!?!?! Судя по первому дню, штрафов на 9 миллионов сомов накапало...

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Тунгуч
13.02.2019, 08:37

По результатом одно дня БГ ясно стало:

.БГ как проект сырой. Хотели как лучше- получилось как всегда.проект рассчитан для граждан...а кажется что только для Веги..положительная сторона: наших граждан надо бить рублем..только так можно остановить жигитовку на дорогах..уверен статистика нарушений неуклонно пойдет вниз...только надо отменить драконовские штрафы..мы не в Москве живём что бы одним штрафом лишать всей пенсии водителя пенсионера..

0
Цитировать
Жалоба модератору
Читатель
13.02.2019, 08:40

Сделайте поворот со второго ряда, как раньше!

Это же кошмар в восток5, и других районах.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Болотбек
13.02.2019, 09:03

Кадры решают все,но только умные,профессианально подкованные,компетентные,а не те которые продвигаются или набираются по протеже или по наличию "бабок".

0
Цитировать
Жалоба модератору
СССР
13.02.2019, 09:13

Специально запретили поворачивать со второго ряда, чтоб было больше наущений. Хотят бабла больше с народа содрать. Все сделано не для безопасности народа, а для пополнения своего кармана. ИНТЕРЕСНО кому принадлежит компания ВЕГА. Все недовольны в апреле наверно будет новая революция. 

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Безопасный город
13.02.2019, 11:25

Своими пробками и выхлопами угробит нас  быстрее.

0
Цитировать
Жалоба модератору
22
13.02.2019, 11:53

СССР

Специально запретили поворачивать со второго ряда, чтоб было больше наущений. Хотят бабла больше с народа содрать. Все сделано не для безопасности народа, а для пополнения своего кармана. ИНТЕРЕСНО кому принадлежит компания ВЕГА. Все недовольны в апреле наверно будет новая революция. 

Абылгазиеву...

+1
Цитировать
Жалоба модератору
воля
13.02.2019, 12:52

тут писари Атамбаева как не крути все о плохом и пишут но народ есть народ они говорит правду и эту правду Атамбаевские писари не могут полевать грязю.

0
Цитировать
Жалоба модератору
СапарБ.
13.02.2019, 13:20

Где обещанная фиксация лица водителя? Половина машин в городе в аренде, по доверенности, или давно проданы-перепроданы.  Полетят письма счастья тем, кто давно избавился от машины. Вега получает процент от штрафов, поэтому письма будут приходить за любую мелочь, а потом доказывай... Все у нас через гандурас...

0
Цитировать
Жалоба модератору
Серикпай
13.02.2019, 15:05

Безопасный город

Своими пробками и выхлопами угробит нас  быстрее.

Для этого стоят катализаторы!

0
Цитировать
Жалоба модератору
Добрыня
13.02.2019, 15:53

Пожалуйста, в г. Ош побыстрее поставьте БГ. А то у нас маршрутки беспредельщики. И водители любители проскочить на красный и со смартфонами в руках. Короче БГ в Ош надо поскорее поставить.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Анита
13.02.2019, 17:58

Добрыня

Пожалуйста, в г. Ош побыстрее поставьте БГ. А то у нас маршрутки беспредельщики. И водители любители проскочить на красный и со смартфонами в руках. Короче БГ в Ош надо поскорее поставить.

и в правду надо такие камеры везде по натыкать чтобы ПДД соблюдали

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  