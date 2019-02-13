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В Кыргызстане задержан очередной член террористической организации

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- ВБ
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9 февраля 2019 года ГКНБ Кыргызской Республики совместно с МВД КР в ходе проведенных контртеррористических мероприятий по пресечению проникновения на территорию КР боевиков и членов международных террористических организаций (МТО), задержан гражданин КР Р.У., 1991 г.р.

Установлено, что в 2014 году Р.У., обучаясь в одном из религиозных учреждений за рубежом, попал под влияние вербовщиков МТО и вместе с семьей выехал в Сирию. Задержанный прошел боевую подготовку в одном из лагерей МТО и принимал участие в вооруженном конфликте против правительственных сил Сирийской Арабской Республики.

По данному факту следственными органами ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.243 ("Участие гражданина Кыргызской Республики в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической подготовки") УК КР.

Задержанный находится под стражей, ведется следствие, сообщает пресс-служба ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/376730
Теги:
ГКНБ, задержание, религия, Сирия, терроризм, Кыргызстан
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