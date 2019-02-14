Абдрахманов: У Атамбаева был шанс остаться в истории великим человеком

В партии СДПК, отметил собеседник редакции, не произошел раскол, и движение "СДПК без Атамбаева" не является отдельным политическим объединением.

В адрес движения "СДПК без Атамбаева" было высказано немало критики со стороны официального СДПК. В частности, одной из претензий был высказан тот факт, что движение не зарегистрировано в Минюсте. В этой связи представители СДПК недоумевают, почему им разрешают проводить мероприятия по всей стране?

Нас этот вопрос редакции VB.KG согласился ответить лидер движения "СДПК без Атамбаева" Сагынбек Абдрахманов.

По его словам, движение не будет и не обязано регистрироваться в Минюсте.

- Это не обязательное требование. По уставу группа внутри партии, которая не согласна с политикой руководства СДПК, имеет право сформировать движение для выражения своего протеста. То есть она создается для достижения определенных и общих целей. После в ней уже не будет надобности. Останется только партия СДПК, - сказал он.

В партии, продолжил собеседник редакции, не произошел раскол, и движение в данном случае не является отдельным политическим объединением.

- Многие люди неправильно все поняли. Мы не создавали отдельного политического объединения. Просто некоторые члены СДПК объединились и выразили совместное недовольство политикой руководства партии, которое погрязло в коррупции. В истории таких случаев было немало. Взять хотя бы большевиков и меньшевиков. Мы как раз являемся большевиками, так как нас большинство. При этом мы сами не хотим раскола. Мы приглашали на свои конференции Карамушкину и Атамбаева, чтобы они могли выступить и объясниться, но никто их них не посчитал нужным этого сделать. То есть это был их осознанный выбор. Я повторяю - партия - это не собственность одного человека, - отметил он.

Кроме этого Абдрахманов выразил недоумение, почему вокруг их движения столько непонятной шумихи.

- Я понимаю, что у нас нет таких медиа-ресурсов, которые есть у наших оппонентов. Поэтому хочу пояснить. У меня нет личных претензий к Атамбаеву. Претензии есть у простых членов СДПК и остальных людей, которых они обокрали за годы своего правления. У Атамбаева был уникальный шанс остаться в истории великим человеком и созидателем. Я хорошо помню его предвыборные выступления, когда он обещал сделать кыргызстанцев богатыми. У нас маленькая страна, и мы вполне могли этого добиться, но вместо этого он и его окружение обворовали собственный народ. Теперь в истории его имя будут ассоциировать с ТЭЦ Бишкека, историческим музеем, лицензиями на месторождения и так далее. А также назначениями на госдолжности его телохранителей и секретарей, - добавил Сагынбек Уметалиевич.

Отметим, движение "СДПК без Атамбаева" планирует провести внеочередной республиканский съезд партии в конце февраля. Официальный политсовет социал-демократов, который не признает это движение, назначил дату проведения очередного съезда на 6 апреля текущего года.