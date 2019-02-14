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Абдрахманов: У Атамбаева был шанс остаться в истории великим человеком

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- Бакыт Стамов
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В партии СДПК, отметил собеседник редакции, не произошел раскол, и движение "СДПК без Атамбаева" не является отдельным политическим объединением.

В адрес движения "СДПК без Атамбаева" было высказано немало критики со стороны официального СДПК. В частности, одной из претензий был высказан тот факт, что движение не зарегистрировано в Минюсте. В этой связи представители СДПК недоумевают, почему им разрешают проводить мероприятия по всей стране?

Нас этот вопрос редакции VB.KG согласился ответить лидер движения "СДПК без Атамбаева" Сагынбек Абдрахманов.

По его словам, движение не будет и не обязано регистрироваться в Минюсте.

- Это не обязательное требование. По уставу группа внутри партии, которая не согласна с политикой руководства СДПК, имеет право сформировать движение для выражения своего протеста. То есть она создается для достижения определенных и общих целей. После в ней уже не будет надобности. Останется только партия СДПК, - сказал он.

В партии, продолжил собеседник редакции, не произошел раскол, и движение в данном случае не является отдельным политическим объединением.

- Многие люди неправильно все поняли. Мы не создавали отдельного политического объединения. Просто некоторые члены СДПК объединились и выразили совместное недовольство политикой руководства партии, которое погрязло в коррупции. В истории таких случаев было немало. Взять хотя бы большевиков и меньшевиков. Мы как раз являемся большевиками, так как нас большинство. При этом мы сами не хотим раскола. Мы приглашали на свои конференции Карамушкину и Атамбаева, чтобы они могли выступить и объясниться, но никто их них не посчитал нужным этого сделать. То есть это был их осознанный выбор. Я повторяю - партия - это не собственность одного человека, - отметил он.

Кроме этого Абдрахманов выразил недоумение, почему вокруг их движения столько непонятной шумихи.

- Я понимаю, что у нас нет таких медиа-ресурсов, которые есть у наших оппонентов. Поэтому хочу пояснить. У меня нет личных претензий к Атамбаеву. Претензии есть у простых членов СДПК и остальных людей, которых они обокрали за годы своего правления. У Атамбаева был уникальный шанс остаться в истории великим человеком и созидателем. Я хорошо помню его предвыборные выступления, когда он обещал сделать кыргызстанцев богатыми. У нас маленькая страна, и мы вполне могли этого добиться, но вместо этого он и его окружение обворовали собственный народ. Теперь в истории его имя будут ассоциировать с ТЭЦ Бишкека, историческим музеем, лицензиями на месторождения и так далее. А также назначениями на госдолжности его телохранителей и секретарей, - добавил Сагынбек Уметалиевич.

Отметим, движение "СДПК без Атамбаева" планирует провести внеочередной республиканский съезд партии в конце февраля. Официальный политсовет социал-демократов, который не признает это движение, назначил дату проведения очередного съезда на 6 апреля текущего года.


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URL: https://www.vb.kg/376736
Теги:
Алмазбек Атамбаев, СДПК, конфликт, Кыргызстан, Сагынбек Абдрахманов, СДПК без Атамбаева
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Комментарии
Мелис
14.02.2019, 09:37

Зато у Абдрахманова нет и не будет никаких шансов стать великим человеком! Предатель- не человек.

+2
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Жалоба модератору
Историк
14.02.2019, 09:45

Атамбаеву не светит остаться в истории великим человеком, он уже испортил свою репутацию, он остается как коррупционер

-1
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Мырк
14.02.2019, 09:51

Атамбаев даже со своей партией не может управлять а как он стал презтдентом страны?

-1
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Венер Суранчиева
14.02.2019, 09:52
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 1
Минусов: 1
Комментариев: 1

"Я хорошо помню его предвыборные выступления, когда он обещал сделать кыргызстанцев богатыми" - да оказывается он обещал сделать богатым не которых Кыргызстанцев а не всех, народ остался таким какими они были при Бакиева.

0
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Беки
14.02.2019, 10:04

Сагынбек байке прав! У Атамбаева был уникальный шанс остаться в истории великим человеком и созидателем. Я хорошо помню его предвыборные выступления, когда он обещал сделать кыргызстанцев богатыми. У нас маленькая страна, и мы вполне могли этого добиться, но вместо этого он и его окружение обворовали собственный народ. Теперь в истории его имя будут ассоциировать с ТЭЦ Бишкека, историческим музеем, лицензиями на месторождения и так далее. А также назначениями на госдолжности его телохранителей и секретарей

-1
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Артур
14.02.2019, 10:07

Правильно говорит, у экс президента был уникальный шанс, он мог остаться в истории как хороший правитель. Но увы он сам этого не хотел так получается, и его команда из гнилых людей получилось. 6 лет Кыргызстан еще отстал от других стран...

-1
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Анар
14.02.2019, 10:10

Избиратели поддерживают движения СДПК без Атамбаева! СДПК это сильная политическая партия

-2
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Ошлямфу
14.02.2019, 10:12

Завидуйте молча !

0
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Болотбек
14.02.2019, 10:16

Мне думается все партийные разногласия должны решаться на собраниях партии,на сьездах партии,а не на других аренах. Все это показуха обыкновенная имеет цель унизить и уничтожить АША и его окружение. Направлений для этого выбрали много. Это и СДПК без АША,это и решение вопроса лишения нкпоикоснлвеннлсти АША,это и возня вокруг окружения АША. Вообщем полный букет.

+2
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Абдрахман
14.02.2019, 10:16

Абдрахманов прав он говорит все как есть у Атамбаева был шанс, но он плюнул и выбрал другой путь, стать просто богатым вором и коррупционером.

-1
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егерь
14.02.2019, 10:37

Абдрахманов пиарится на фоне Атамбаева. Ещё бы Мотуева о Путине или Трампе спросили.

+1
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Кирсан
14.02.2019, 10:44

У Атамбаева были ошибки, но он делал. Он не сидел сложа руки и не смотрел, как за год инвестиционный поток сократился на треть! Я благодарен ему за шесть лет со светом и за новые дороги, газификацию моего района. За отремонтированный нац.центр онкологии, а что сделал для страны Абдрахманов? Сколько его вижу, байкеша с грустным тыблищем и синдромом недооценённого.

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Омар Хаям
14.02.2019, 10:47

... " из грязи в князи ... князь не вечен , вечен грязь ".....

0
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Жилком
14.02.2019, 11:13

Атамбаеву может просто остаться коррупционером и так ему нормально.

-1
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Алтынай Саматова
14.02.2019, 11:26
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 1
Минусов: 0
Комментариев: 1

Кто такой Атамбаев, и кто такой Абдрахманов?! Пусть не выпендривается этот захватчик. 

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Кана
14.02.2019, 11:48

Вспомните каким он принял страну, после того как Бакиевы сбежали обчистив Государственную казну, Ошские события, потоянные митинги, веерные отключения, газа нет на юге (а когда и был то зимой всегда подача была минимальна,что есть, что нет без разницы), за каждое успешное подключения связи 0.60сом.

Экономика на грани банкротства, страна банкрот. Вот такое наследие досталось!

А что он сделал?

1. Если по странам Европы и клянчил деньги, чтоб пополнить казну и поднять экономику (что кстати ему удалось)

2.построил независимое энергокольцо ( теперь пусть попробует нас отключить), помню когда у нас не было освещение на улицах то в соседней стране Узбекистане даже переулки освещены. А потому что электричество вырабатывается у нас, а проходит через Узбекистан, Казахстан и к нам, потери была колоссальными и ещё платили за транзит.

3. Начал строительство альтернативный дороги север-юг за 25 лет независимости грандиозный проект и стройка.

4. Его командой в частности Исаковым с. Был создан проект таза коом, тундук и др. Что в разы сокращает коррупцию чиновников ( так как нет необходимости прямого контакта гражданина с чиновником) теперь сидит!

Да можно много перечислить хороших дел для страны. Дороги, газ, свет, больницы, вывел ганси и самое главное передал власть без ..., А что сделали другие и этот Абдурахманов??

АША работал для и ради страны.

И это за 5-6 лет.

Поживем увидим на, что способны другие.

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Жайнак
14.02.2019, 11:50

Алтынай Саматова

Кто такой Атамбаев, и кто такой Абдрахманов?! Пусть не выпендривается этот захватчик. 

Атамбаев коррупционер и Вор, Абдрахманов активисть. СДПК без Атамбаев.

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