Начальник ДРТС при ГРС задержан по обвинению в подлоге и подделке

Следственным отделом Следственного управления ГСБЭП при Правительстве Кыргызской Республики в настоящее время расследуется несколько уголовных дел, возбужденных в отношении должностных лиц (по ранее выявленной коррупционной схеме по ввозу дорогостоящих и грузовых автомашин) Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава при ГРС при ПКР по Узгенскому, Каракульджинскому, Алайскому и Чон-Алайскому районам и других лиц, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304, 315, 350 и 204 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (в старой редакции).

Так, в ходе следствия было установлено, что в период с января 2016 года по декабрь 2017 года должностные лица ДРТСиВС при ГРС при ПКР по Узгенскому району, злоупотребляя должностным положением, вопреки интересам службы, из личной заинтересованности, с целью получения незаконных материальных благ для себя и других лиц, организовали преступную группировку (в которую входили непосредственно сами сотрудники ДРТСиВС при ГРС, а также неустановленные лица), которые, грубо нарушив правила регистрации автомототранспортных средств путем внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, а именно составления фиктивных протоколов осмотра автомашин, с использованием поддельных документов, заведомо незаконно зарегистрировали 48 автомашин (дорогостоящие машины и грузовые авто), после чего выдавали на имя граждан Кыргызской Республики свидетельства о регистрации транспортных средств и государственные номерные знаки.

Следует отметить, что первичная регистрация вышеуказанных транспортных средств произведена на основании документов, свидетельствующих о приобретении их на территории Российской Федерации и Республики Казахстан (свидетельство о регистрации транспортного средства РФ, РК, паспорт транспортного средства и договор купли-продажи), а также сопроводительной накладной, якобы выписанной должностными лицами Государственной пограничной службы Кыргызской Республики, которые согласно "Порядку учета товаров, перемещаемых через Государственную границу Кыргызской Республики в рамках торговли с государствами-членами Евразийского экономического союза", утвержденному постановлением Правительства Кыргызской Республики №524, должны были сдать сопроводительную накладную в соответствующий налоговый орган, в данном случае в УГНС Узгенского района.

Однако согласно сведениям УГНС по Узгенскому району сопроводительные накладные, выписанные на имя граждан Кыргызской Республики, в налоговый орган не поступали.

Также, по данным Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики, таможенное оформление вышеуказанные транспортные средств не проходили.

Таким образом, должностные лица ДРТСиВС при ГРС при ПКР по Узгенскому району, злоупотребляя должностным положением, незаконно зарегистрировали вышеуказанные автомашины, без оформления в таможенном отношении и без уплаты соответствующих таможенных платежей, вследствие чего государственному бюджету был причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 20 миллионов сомов (23 691 425 сомов).

11 февраля 2019 года по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 320 ч.2 (злоупотребление должностным положением), 329 ч.1 (служебный подлог), 43 ч.4 (соучастие в преступлении), 359 ч. 2, 3 (подделка документов) Уголовного кодекса Кыргызской Республики был задержан начальник ДРТС и ВС по Узгенскому, Каракульджинскому, Алайскому и Чон-Алайскому районам "А.М." и водворен в ИВС ГУВД города Ош.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении него соответствующей меры пресечения.

Кроме того, сотрудниками ГСБЭП проводится ряд необходимых следственных мероприятий по установлению круга лиц, причастных к совершению данных преступлений, и возмещению причиненного государству ущерба, сообщает пресс-служба Финпола.