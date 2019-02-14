Президенту Жээнбекову рассказали о нарушениях в ходе "паспортного" конкурса

Представители немецкой компании Компания Mühlbauer ID Services GmbH обратились с письмом к президенту Сооронбаю Жээнбекову. В нем участники конкурса на закупку бланков паспортов граждан Кыргызской Республики перечислили моменты, "заставляющие усомниться в правильности выбора победителя конкурса".

Приводим текст письма, которое также продублировано в ГКНБ, ГСБЭП, лидерам парламентских фракций и комитетов.

"Многоуважаемый Сооронбай Шарипович!

В рамках объявленной Вами борьбы с коррупцией и объявленного года цифровизации страны и развития регионов считаем необходимым донести до Вашего сведения ситуацию, сложившуюся вокруг конкурса на закупку бланков паспортов граждан Кыргызской Республики нового поколения.

Совершенно уверены, что факты, представленные в нашем к Вам обращении, наглядно свидетельствуют о глубочайших, системных нарушениях, личной заинтересованности определенных высокопоставленных лиц и угрозе национальной безопасности в результате всех этих действий.

Просим Вас, господин президент, изучить предложенные Вашему вниманию аргументы и лично взять под контроль процесс реализации одного из самых важных государственных проектов в Кыргызстане, который может быть загублен "благодаря" действиям чиновников Государственной регистрационной службы Кыргызской Республики и Департамента государственных закупок при Министерстве финансов Кыргызской Республики.

Мы, компания Mühlbauer ID Services GmbH, являемся одним из мировых лидеров по разработке, изготовлению и персонализации документов. Наша Компания принимала участие в более чем 300 проектах разработки персональных документов в мире.

Компания Mühlbauer ID Services GmbH принимала участие в конкурсе "Закупка бланков паспортов граждан Кыргызской Республики нового поколения" № 181023129327015, результаты которого были опубликованы 1 февраля 2019.

Согласно протоколу вскрытия заявок от 19 ноября 2018, в тендере приняли участие следующие пять компаний:

- Mühlbauer ID Services GmbH (Германия) - с предложением - 686 772 250 Сомов

- Veridos GmbH (Германия) - с предложением - 936 347 750 Сомов

- ЗАО "Гарсу Пасаулис" (Литва) - с предложением - 940 150 000 Сомов

- IDEMIAFrance SAS (Франция) - с предложением - 948 713 750 Сомов

Следует отметить, что согласно условиям, "источник финансирования данной закупки: денежные средства граждан Кыргызской Республики, поступающие от реализации бланков национальных паспортов Кыргызской Республики нового поколения", авансового платежа не предусматривается.

Через 74 дня после вскрытия конвертов конкурсной комиссией было принято решения о присуждении победы ЗАО "Гарсу Пасаулис" (Литва), второе место - IDEMIA France SAS (Франция), которые согласно отчету тендерной комиссии выполнили все требования, предъявляемые к участникам.

Конкурсные заявки компаний Mühlbauer ID Services GmbH (Германия), Veridos GmbH (Германия) и Республиканского Государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Банкнотная фабрика Национального Банка Республики Казахстан" (Казахстан) были отклонены согласно пунктам, которые были представлены в "Протоколе процедуры закупок".

Компания MCihlbauer ID Services GmbH в регламентированное "Законом о закупках" время, подала жалобу "На действия (решения) или бездействия закупающей организации для участников конкурса", в которой представила ряд опровержений фактам несоответствия конкурсной заявки к требованиям данного процессу закупки.

Основания для подачи жалобы были следующие:

1) Одним из пунктов отклонения заявки компании Mühlbauer ID Services GmbH было обвинение в том, что компанией не были предоставлены копии договоров на исполнение аналогичных проектов (формата TD3), акты приема передачи/акты сверки, указанные в сведениях о наличии опыта Участника.

Разъяснение: Все договора, в данном случае с Государственными структурами, которые осуществляют персонализацию, учет и реализацию документов, подпадают под категорию Договоров о неразглашении. Эта информация была указана в сопроводительном письме к "Рекомендательным Письмам", которые, согласно разъяснению тендерной комиссии, было обязательным условием для подтверждения опыта участника по выполнению аналогичных проектов.

2) За 74 дня рассмотрения тендерных заявок, со стороны комиссии не было предпринято попыток связаться с организациями, договора с которыми подлежали неразглашению и были представленными в рекомендательных письмах для адекватной оценки опыта участника и соответствию основным требованиям закупки;

3) Также несколько пунктов отклонения заявки компании MCihlbauer ID Services GmbH утверждали полное или частичное отсутствие документов, которые в действительности были загружены на портал закупок в полном объеме. Данный фактор наталкивает на мысль об осознанном сокрытии документов, что могло ограничить адекватное принятие решения тендерной комиссией.

4) Компанией Muhlbauer ID Services GmbH были предоставлены документы, подтверждающие выполнение требований к участнику конкурса и к тендерной заявке. Все факты несоответствия тендерной заявки, предоставленные тендерной комиссией, согласно п. 6 п.п. 1, 2, 3 ст. 29. Закона Кыргызской Республики о государственных закупках, не являлись существенным отклонением для непринятия и нерассмотрения нашей заявки.

5) Компанией Muhlbauer ID Services GmbH были также предоставлены факты, подтверждающие, что как сам победитель конкурса ЗАО "Гарсу Пасаулис" (Литва), так и компания IDEMIAFrance SAS (Франция)занявшая второе место, предоставили данные, которые не соответствуют основным требованиям к участнику тендера согласно "Особых условий к участнику тендера". Поэтому остается не ясным, почему во время рассмотрения заявок тендерной комиссией не были одинаково рассмотрены все заявки компаний согласно законам Кыргызской Республики.

Кроме того "Жалоба компании Muhlbauer ID Services GmbH" была подана на портале закупок 5 февраля 2019, принята на рассмотрение только 11 февраля 2019.

На основании вышеперечисленных аргументов, разъяснений, жалобы, положений закона о закупках, а также принимая во внимание разницу между предложениями компаний Muhlbauer ID Services GmbH и победителем конкурса ЗАО "ГАРСУ ПАСАУЛИС", которая составляет 253 377 750 (ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ ТРИ МИЛЛИОНА ТРИСТА СЕМЬДЕСЯТ СЕМЬ ТЫСЯЧ СЕМЬСОТ ПЯТЬДЕСЯТ) Сомов, компания MQhlbauer ID Services GmbH считает решение тендерной комиссии необоснованным и противоречащим закону Кыргызстана о закупках. Также не исключается нарушение Закона Республики Кыргызстан по статьям 322 Уголовного Кодекса Республики Кыргызстан, "Заключение заведомо невыгодного контракта" и статье 234 Уголовного Кодекса Республики Кыргызстан, "Нарушение порядка проведения публичных торгов, аукционов или тендеров".

Уважаемый господин Президент,предоставленная Вашему вниманию информация свидетельствует о серьезных системных ошибках в подготовке этого тендера. Вынуждены еще раз выразить озабоченность, что в результате бюджету, безопасности и имиджу Кыргызской Республики на международной арене может быть нанесен серьезный непоправимый ущерб.

Поэтому с огромным уважением к Вам, господин Президент, просим Вас принять в рамках Ваших полномочий самое активное участие в исправлении сложившейся ситуации.

Не претендуя на превосходство в этом состязании, но желая Вам и Кыргызской Республике процветания и правового динамичного развития, сочтем за честь предоставить Вам любую интересующую Вас информацию и поделиться нашими наблюдениями и замечаниями, основанными на многолетнем опыте работы на международном рынке персональных документов."

Письмо подписано Генеральным директором Карлом Брандлом.

Реакция аппарата президента и других упомянутых в письме ведомств пока неизвестна. К слову, помимо немецкой компании на действия или бездействие закупающей организации подала жалобу еще одна компания.