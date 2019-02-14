Случайно? Туйгунаалы Абдраимов в ОАЭ встретился с Алмазбеком Атамбаевым

Полномочный представитель правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов встретился в Объединенных Арабских Эмиратах с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым, чтобы обсудить с ним возможность примирения с президентом Сооронбаем Жээнбековым. Об этом он сказал в интервью газете "Азия Ньюс".

По его словам, целью беседы с экс-президентом было достижение мира и спокойствия Кыргызстана в будущем.

"Мы с ним случайно встретились в самолете и тепло поговорили. Примирение Атамбаева и Жээнбекова будет способствовать сплочению народа. После возвращения я переговорил по этому поводу с президентом Сооронбаем Жээнбековым", - сказал Абдраимов.

В СДПК, куда редакция VB.KG обратилась за подтверждением факта встречи полпреда с экс-президентом за рубежом, пообещали позже дать комментарий.

Отметим, ранее одно из отечественных СМИ сообщало, что полпред правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов по поручению главы государства полетел в ОАЭ, чтобы встретиться там с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым.