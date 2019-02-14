Погода
$ 69.74 - 69.88
€ 78.57 - 79.32

Случайно? Туйгунаалы Абдраимов в ОАЭ встретился с Алмазбеком Атамбаевым

1465  6
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Полномочный представитель правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов встретился в Объединенных Арабских Эмиратах с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым, чтобы обсудить с ним возможность примирения с президентом Сооронбаем Жээнбековым. Об этом он сказал в интервью газете "Азия Ньюс".

По его словам, целью беседы с экс-президентом было достижение мира и спокойствия Кыргызстана в будущем.

"Мы с ним случайно встретились в самолете и тепло поговорили. Примирение Атамбаева и Жээнбекова будет способствовать сплочению народа. После возвращения я переговорил по этому поводу с президентом Сооронбаем Жээнбековым", - сказал Абдраимов.

В СДПК, куда редакция VB.KG обратилась за подтверждением факта встречи полпреда с экс-президентом за рубежом, пообещали позже дать комментарий.

Отметим, ранее одно из отечественных СМИ сообщало, что полпред правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов по поручению главы государства полетел в ОАЭ, чтобы встретиться там с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376762
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, Туйгунаалы Абдраимов, ОАЭ, Кыргызстан, самолеты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Ас
14.02.2019, 17:33

Ха ржачка по поручению президента примерение прикольно

0
Цитировать
Жалоба модератору
Динара
14.02.2019, 17:36

Атамбаев элдешууну коюп жооп берсин. Аны менен эч ким урушкан жок

0
Цитировать
Жалоба модератору
Нияз
14.02.2019, 17:38

это очередная ложь, заинтересованные люди здесь хотят чего то, или как то имет свою выгоду. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Алина
14.02.2019, 17:54

По ходу Атанбаев испугался что его могут арестовать за коррупцию и за не законные деяния.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Тунгуч
14.02.2019, 18:05

Главное маневры....а война это чепуха

0
Цитировать
Жалоба модератору
Штепсель
14.02.2019, 18:10

Какого фига ваще губернаторы летают в ОАЭ? Денег много?

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  