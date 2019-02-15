Бекназаров за эфир на "Апреле" готов отозвать иск по интервью Атамбаева

Сегодня, 15 февраля, в Октябрьском районном суде Бишкека прошло второе слушание по иску бывших генерального прокурора Азимбека Бекназаров, председателя ГКНБ Кенешбека Душебаева и спикера Жогорку Кенеша Ахматбека Кельдибекова к экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву и его телеканалу "Апрель".

Председательствующая судья - Альбина Джеенбекова.

Со стороны ответчиков на заседании присутствовали адвокат Алмазбека Атамбаева Кантемир Турдалиев, адвокат Института Медиа Полиси Ахмат Алагушев и директор телеканала "Апрель" Дмитрий Ложников. Со стороны истцов: адвокат Динара Ашимова, Азимбек Бекназаров и Кенешбек Душебаев.

Последние рассказали суду, что именно задело их честь и достоинство в интервью Атамбаева.

- Мы 20 лет знаем друг друга, и говорить, что я разбогател после апрельской революции, он не имеет права. Он знает, что это ложь, знает насколько я богат, и что у меня есть квартира, машина. Атамбаев и про Нышанова (депутат Жогорку Кенеша – ред.) сказал, что он занимался отмыванием денег. Но нельзя же просто так лгать. Пусть придет в суд и как мужчина докажет это. Если сможет доказать – у меня не будет претензий, - выступил Азимбек Бекназаров.

Явиться Атамбаеву в суд потребовал и Кенешбек Душебаев.

- Пусть повторит свои слова здесь, перед судом. Атамбаев называет нас богачами, нажившимися после апрельской революции, говорит, что до этого я стрелял у него сигареты. Этого никогда не было. Финпол, Генпрокуратура, ГКНБ могут перепроверить откуда и что у меня есть, - высказался второй истец.

Претензии к экс-президенту, давшему "разоблачительное" интервью, понятны. Что касается СМИ, выпустившего его в эфир, то Азимбек Бекназаров заявил:

- Иск в отношении телеканала будет отозван, если нам (Бекназарову, Душебаеву и Кельдибекову) предоставят эфирное время на "Апреле", по продолжительности такое же, как интервью Алмазбека Атамбаева. Мы должны отстоять свои позиции.

В свою очередь адвокаты телеканала "Апрель" и экс-президента страны Алмазбека Атамбаева заявили ходатайство о проведении лингвистической экспертизы спорного интервью. Так как необходимо для начала понять обоснованность иска.

Выслушав мнение истцов, которые выступили против, суд по итогу заседания постановил удовлетворить ходатайство стороны ответчиков.

Следующее судебное заседание назначено на 26 февраля.

Напомним, иск Азимбека Бекназарова, Кенешбека Душебаева и Ахматбека Келдибекова на экс-президента страны Алмазбека Атамбаева и директора телеканала "Апрель" Дмитрия Ложникова суд принял со второй попытки 11 января. Истцы требуют за нанесение урона чести и достоинству возместить им моральный ущерб в общей сумме 18 млн сомов. 9 млн сомов от Атамбаева лично и 9 млн сомов от телеканала, на котором 10 декабря вышло в эфир интервью.

На первом судебном заседании, которое прошло 30 января, из материалов дела убрали фамилию Дмитрия Ложникова, оставив в качестве ответчика сам телеканал "Апрель".