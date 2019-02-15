СДПК: Слушания в ЖК мы расцениваем как примитивное давление на суд

Вы праыы на все сто процентов. Я бы Вам поддержал,но не знаю как. Меня тоже коробит от всех этих следственных действий. Это не юристы,это даже не дилетанты!!!
СДПК разослала заявление официального представителя партии Кундуз Жолдубаевой по поводу вчерашней парламентской сессии.
"Слушания в Жогорку Кенеше лишь подтвердили правоту адвоката Нурбека Токтакунова о том, что все обвинения в адрес Сапара Исакова и других обвиняемых основаны на одних только фантазиях следователей.
Возьмите одно только вчерашнее заявление горе-экспертов о том, что 90 процентов работ по модернизации ТЭЦ можно было сделать всего за $50 млн. А ведь это было наращивание 300 мегаватт мощности ТЭЦ только по выработке электроэнергии! И это не считая роста подачи теплоэнергии. Вспоминается сразу почему-то март 2009 года, когда нашумевшее убийство Медета Садыркулова и его спутников такие же эксперты квалифицировали как дорожно-транспортное происшествие. Понятно, что любой здравомыслящий человек подумает, что и в том, и другом случае эксперты выполняли заказ сверху. А как иначе думать?
Вчерашние слушания в Жогорку Кенеше мы расцениваем как примитивное и бездоказательное давление на суд. Властям выгодно так давить. Потому что на любом мало-мальски справедливом судебном процессе вся эта надуманная конструкция с обвинениями по ущербу от модернизации ТЭЦ, которую соорудили следователи, очень легко рухнет. Во-первых, сумма ущерба явно высосана из пальца. Во-вторых, нет никаких доказательств, что Сапар Исаков заставлял спикера, премьер-министров и других лиц нарушать закон. В-третьих, имели ли они право нарушать этот закон, даже если бы на них кто-то давил?
Речь не о том, что депутаты голосовали за ратификацию. Рядовые депутаты ориентируются на ответственность спикера и председателей профильных комитетов.
Реально, речь идет лишь о том, имели ли право спикер и председатели комитетов умышленно нарушать регламент, в результате чего государству, как считает следствие, "нанесен огромный ущерб в $111 млн"? Понятно, что не имели такого права! Да, сейчас им пока удается выйти сухими из воды, но рано или поздно, отвечать придется, похоже.
Теперь, что касается "пугалок" в адрес экс-президента. Похоже, следствие считает, что все эти годы в Кыргызстане работал один только Аппарат президента, а парламент и правительство, спикеры и премьеры абсолютно не работали, а лишь безропотно нарушали законы. Во-первых, ни Сапар Исаков, ни тем более президент никогда не требовали нарушать закон. А в стиле Алмазбека Атамбаева всегда присутствовала и присутствует готовность выслушать мнение специалистов. Он всегда рекомендовал действовать строго по закону. Тем более, когда собеседники излагали внятно свою принципиальную позицию. И во-вторых, ни спикер, ни премьер-министр никогда не были подчиненными у президента, и тем более, у его Аппарата. У каждого из них предостаточно власти и полномочий. И, надо полагать, ответственности должно быть столько же", - конец сообщения.