СДПК: Слушания в ЖК мы расцениваем как примитивное давление на суд

СДПК разослала заявление официального представителя партии Кундуз Жолдубаевой по поводу вчерашней парламентской сессии.

"Слушания в Жогорку Кенеше лишь подтвердили правоту адвоката Нурбека Токтакунова о том, что все обвинения в адрес Сапара Исакова и других обвиняемых основаны на одних только фантазиях следователей.

Возьмите одно только вчерашнее заявление горе-экспертов о том, что 90 процентов работ по модернизации ТЭЦ можно было сделать всего за $50 млн. А ведь это было наращивание 300 мегаватт мощности ТЭЦ только по выработке электроэнергии! И это не считая роста подачи теплоэнергии. Вспоминается сразу почему-то март 2009 года, когда нашумевшее убийство Медета Садыркулова и его спутников такие же эксперты квалифицировали как дорожно-транспортное происшествие. Понятно, что любой здравомыслящий человек подумает, что и в том, и другом случае эксперты выполняли заказ сверху. А как иначе думать?

Вчерашние слушания в Жогорку Кенеше мы расцениваем как примитивное и бездоказательное давление на суд. Властям выгодно так давить. Потому что на любом мало-мальски справедливом судебном процессе вся эта надуманная конструкция с обвинениями по ущербу от модернизации ТЭЦ, которую соорудили следователи, очень легко рухнет. Во-первых, сумма ущерба явно высосана из пальца. Во-вторых, нет никаких доказательств, что Сапар Исаков заставлял спикера, премьер-министров и других лиц нарушать закон. В-третьих, имели ли они право нарушать этот закон, даже если бы на них кто-то давил?

Речь не о том, что депутаты голосовали за ратификацию. Рядовые депутаты ориентируются на ответственность спикера и председателей профильных комитетов.

Реально, речь идет лишь о том, имели ли право спикер и председатели комитетов умышленно нарушать регламент, в результате чего государству, как считает следствие, "нанесен огромный ущерб в $111 млн"? Понятно, что не имели такого права! Да, сейчас им пока удается выйти сухими из воды, но рано или поздно, отвечать придется, похоже.

Теперь, что касается "пугалок" в адрес экс-президента. Похоже, следствие считает, что все эти годы в Кыргызстане работал один только Аппарат президента, а парламент и правительство, спикеры и премьеры абсолютно не работали, а лишь безропотно нарушали законы. Во-первых, ни Сапар Исаков, ни тем более президент никогда не требовали нарушать закон. А в стиле Алмазбека Атамбаева всегда присутствовала и присутствует готовность выслушать мнение специалистов. Он всегда рекомендовал действовать строго по закону. Тем более, когда собеседники излагали внятно свою принципиальную позицию. И во-вторых, ни спикер, ни премьер-министр никогда не были подчиненными у президента, и тем более, у его Аппарата. У каждого из них предостаточно власти и полномочий. И, надо полагать, ответственности должно быть столько же", - конец сообщения.